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假期歸來A股走勢分化 貿易戰升級之際在岸人民幣補跌

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
在中美貿易戰升級之際，5日大陸A股指數走勢分化，滬指弱勢震盪，創指、深成指走強。（本報系資料庫）
在中美貿易戰升級之際，5日大陸A股指數走勢分化，滬指弱勢震盪，創指、深成指走強。（本報系資料庫）

儘管4日的港股市場和美股中概股雙雙大漲，但似在今天（5日）未能給大陸A股足夠支撐；同時，在中美貿易戰升級之際，5日A股指數走勢分化，滬指弱勢震盪；而創指、深成指走強。在岸人民幣也在節後補跌，中間價則調至近3個月最強，大陸央行延續節前對人民幣的維穩立場。

截至午間收盤，滬指報3238.85點，跌0.36%；深成指報10201.14點，漲0.44%；創指報2074.06點，漲0.5%。盤面上，DeepSeek概念、華為昇騰、智譜AI類股漲幅居前，機場航運、白酒、保險類股跌幅居前。

人民幣兌美元中間價創3個月新高。人民幣兌美元中間價5日報7.1693元，升值5個基點，與市場預測偏離擴大至近970點。在岸人民幣兌美元即期匯率5日上午低開50點，報7.2700，盤中在岸及離岸人民幣雙雙走貶，截至12時20分，分別暫報7.2833及7.2891。

市場人士分析，人民幣中間價繼續持穩，向市場傳遞無意透過匯率調整，來因應中美貿易戰升級的態度，也為接下來的談判創造更好的條件。

春節假期後首日，人行（大陸央行）5日公布，為對沖公開市場逆回購集中到期等因素影響，保持銀行體系流動性充裕，5日以固定利率、數量招標方式展開人民幣6970億元7天期逆回購操作，利率仍為1.5％。以此計算，公開市場單日淨回籠人民幣7165億元。

隨著大陸央行公開市場大額淨回籠，帶動銀行間隔夜資金成本走高，多個期限的國債活躍券殖利率均略上行。

彭博報導，Maybank Securities機構股票銷售交易主管Kok Hoong Wong表示，中美競爭似乎因關稅、可能公布的DeepSeek禁令法案，以及美國郵政停收陸港包裹事件而進一步加劇，抵消了相對樂觀的春節消費數據。唯一的亮點可能是人工智慧的發展，但從宏觀層面來看，形勢仍然疲軟，5日公布的PMI數據也印證了這一點。

2024年9月大陸推出降準降息等一系列重磅刺激舉措，之後在房地產和消費繼續疲軟的拖累下，A股先漲後跌，滬深300指數迄今已抹去9月以來的近一半漲幅。儘管如此，歷史數據也顯示，在過去4年的春節後第1個交易日，A股全部實現了上漲，部分原因是受益於黃金周的消費勢頭。

人民幣 大陸央行

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