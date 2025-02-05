快訊

老三台、警廣在列！37家廣電事業經營執照屆期 NCC：恐無法換照將停播

S媽白髮人送黑髮人！忍悲痛處理大S後事 臉書低調做「1舉動」

南投工安意外…監工誤闖怪手作業區 遭挖斗擊中胸部身亡

關稅戰再起 中國智庫學者連番撰文稱美國霸凌

中央社／ 台北5日電

美中關稅戰開打後，中國多個智庫學者接連發文，論點一致，稱美國此舉將對國際秩序造成重大衝擊，直指美國把芬太尼議題與貿易政策捆綁，是一種霸凌行為，「美國終將自食苦果」。

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施已經生效，隨後中國做出多項反制措施，美中之間新一波關稅戰開打。在新的關稅措施生效後，中國多個智庫學者接連在媒體發表評論，口徑一致批評美國，稱「美國此種單邊主義行徑，近年來已有多次拙劣表演」。

綜合21世紀經濟報導、第一財經等媒體報導，上海WTO事務諮詢中心副研究員、綜合分析部主任伍穗龍稱，美國此舉嚴重背離以世貿組織為核心的多邊貿易體制規則和精神，充分表明其是當前「國際秩序最為惡劣的破壞者」，將嚴重衝擊現行國際經濟秩序。

伍穗龍在文中形容，「美國的單邊主義行徑近年來已有多次拙劣表演」，頻繁以違反多邊貿易規則的方式對中國、歐盟等交易夥伴徵收關稅，嚴重削弱多邊貿易規則體系。在「國家安全」、「維護公平貿易」等藉口下，濫用貿易政策工具，將這些政策工具「武器化」和「政治化」，肆意加徵關稅。「這些做法已經違反世界貿易組織規則，並受到其他成員強烈譴責」。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院的學者王千一則以「芬太尼危機不應成為貿易霸淩藉口」為題發表評論，稱「美國將芬太尼治理議題與貿易政策捆綁，不僅是對國際經貿規則的公然踐踏，更暴露出美國政客將複雜社會治理問題政治化、工具化的危險傾向」。

這篇評論強調，中國早在2019年便率先對芬太尼類物質實施整類列管，成為全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。而美國不僅不反思自身問題，還將芬太尼濫用問題導致的公共衛生治理失敗歸咎他國，是對國際責任的推諉和對客觀事實的歪曲。

他並稱，歷史終將證明，將複雜的社會治理問題轉嫁為關稅戰、貿易戰，是對人類政治文明進程的極大破壞和嚴重倒退。當多邊貿易體制根基遭受侵蝕，美國終將自食「規則破壞者」的苦果。

美國 芬太尼

延伸閱讀

高盛：中國報復性措施對能源價格的影響有限

中美貿戰 港媒指中國對美反制留有餘地

NFL／川普將赴超級盃現場觀戰 美國史上首位在位總統

反制美國！繼輝達、谷歌後 英媒：陸考慮對英特爾展開調查

相關新聞

蘋果連2年蟬聯全球智慧手機出貨量榜首 小米穩居第3

市調機構Canalys於5日發文稱，2024年全球智慧手機市場增長7%，達到12.2億支，實現了在連續2年下滑後的反彈。...

陸反制美關稅 大陸官媒：會再依美方措施動態調整

大陸官方4日起，提出多項措施反制川普政府的新增關稅措施，其中自本月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵10-15%關...

DeepSeek竄紅大舉招兵買馬 年薪最高近700萬元

據陸媒報導，中國人工智慧新創公司「深度求索」（DeepSeek）旗下AI爆紅後，近期擴大招聘，公布52個在北京及杭州的職...

冰雪旅遊火爆 哈爾濱機場客貨量增長破紀錄

哈爾濱機場3日發布消息說，今年1月份，哈爾濱機場共保障了航班起降16848架次，完成旅客吞吐量268.7萬人次、貨郵吞吐...

美國郵政停收陸、港包裹 衝擊陸電商Shein和Temu

美國郵政管理局（USPS）4日公告，自即日起暫停接受來自中國大陸和香港郵政的入境國際包裹，直至另行通知為止。外界相信，依...

假期歸來A股走勢分化 貿易戰升級之際在岸人民幣補跌

儘管4日的港股市場和美股中概股雙雙大漲，但似在今天（5日）未能給大陸A股足夠支撐；同時，在中美貿易戰升級之際，5日A股指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。