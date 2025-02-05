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關注貿易戰和人工智慧發展 A股三大指數集體開高

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海的行人在人行道上等待號誌燈，電子廣告看板顯示股票指數。（路透）
上海的行人在人行道上等待號誌燈，電子廣告看板顯示股票指數。（路透）

美國的新一輪貿易爭端和全球人工智慧領域的動盪下，大陸股市休市一周後5日恢復交易。滬指開高0.6%，深成指開高0.8%，創業板指開高0.93%。投資者表示，正關注北京方面將採取哪些措施來提振信心。

路透報導，早期跡象顯示大陸股市將有序開放。目前為止關稅水準低於川普政府最初暗示的水平，香港的情況也明顯有所緩解，人們對人工智慧公司DeepSeek的熱情也可能提振人工智慧相關股票。儘管如此，投資人仍將關注北京方面如何為未來事態定下基調。

大陸春節假期間發生許多事。上周末，美國總統川普決定對來自大陸的商品加徵關稅，促使北京宣布對美國進口商品亦加徵關稅，並警告包括谷歌在內的多家公司可能受到制裁。

此外在大陸休市前一天，人工智慧公司DeepSeek 推出了一款更便宜的人工智慧模型，引發了人工智慧領域的動盪。由於投資者重新評估科技業的價值，引發了科技股拋售。

川普和大陸領導人習近平預計很快就會舉行會談，儘管通話時間尚不清楚。華僑銀行外匯策略師Christopher Wong說，任何代表習近平和川普進行『良好會談』或兩國表達致力於達成協議的跡象，都應被視為暫時休戰，並有助於提振市場情緒。

面對美國關稅，市場預期北京將採取更多措施支持本國經濟，關稅低於川普最初威脅的水平，加上對人工智慧和電動車產業的樂觀情緒，推動港股上漲。

安本（abrdn）亞洲股票投資總監奎克（Elizabeth Kwik）表示，總體而言，市場不希望貿易戰，但投資者這次不太可能恐慌；東亞銀行高級投資策略師Jason Chan表示，儘管美國對科技領域有所限制，但 DeepSeek的發展「讓我們有理由對大陸本土人工智慧企業更加樂觀」。奎克另指出，無論關稅戰結果如何，大陸都需要處理包括房地產和消費在內的境內問題，並改善經濟基本面。

北京 川普 美國

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