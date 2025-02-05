快訊

站內聊1小時沒搭車「被收40元」！她怒槓站務員 北捷曝多收錢原因

具俊曄痛失愛妻大S 設計師好友憂「安慰不了」：他可能要瘋了

經濟依賴中國的下場？德國福斯汽車華裔工程師的回憶

中美貿戰 港媒指中國對美反制留有餘地

中央社／ 香港5日電

中國和美國最近互相加徵對方貨品關稅。有香港報章認為，中國對美國的反制措施保留談判餘地，並質疑美國再次加徵中國貨品關稅的效果。

香港經濟日報今天發社評表示，美國總統川普（Donald Trump）發出貿易戰首炮，中國立刻策略性反制，「既沒向霸凌示弱，也保留談判餘地」。

社評認為，中國向美國煤炭及液化天然氣等徵收15%關稅等行動，又調查Google的壟斷地位，反擊招數和官方態度均見克制，似僅警告美方別得寸進尺，原因之一是部分關稅下週一才會生效，留下了轉圜餘地。

此外，中國購自美國的油氣產品、Google在中國的業務，實際上相當有限，沒有擊到美方痛處，相信也有意營造和緩氣氛，讓兩國元首通電摸底。

社評表示，川普的關稅威脅率先狙擊墨西哥、加拿大、中國，顯然重點放眼威迫三大貿易夥伴，以扭轉美國自然形成的巨額貿易赤字。

但中國政商界準備經年，不斷調整供應鏈、擴大出口市場，白宮如今再祭出新關稅，潛在衝擊已緩減，中方必不會像小國般輕易屈服。

社評並預期，但即使中美元首本週成功達成共識，避免貿易戰反覆升溫，導致兩敗俱傷，始終難保川普不會再開新戰線。

明報在其社評中表示，上次川普對中國發動貿易戰，最初也是躊躇滿志，認為北京會屈服，到頭來卻不見得美方策略成功；現在關稅戰再起，美方會否再次犯下「高估自己、低估別人」的錯誤，值得關注。

社評指出，細察這幾年中國出口情況，輸往美國的比例持續下降，由2021年的17.3%，降至現在不足15%，反映中國正加快出口市場多元化，出口美國貨值占中國GDP比例，亦由2018年的3.5%，降至2023年的2.9%。

因此，現在中美關稅戰重啟，輸贏勝敗之數，是否一如美方想像，實屬疑問。

川普 成功 美國

延伸閱讀

格陵蘭3月選舉 是否獨立與川普意圖將是競選主軸

美對加、墨課重稅是拿刀砍自己？川普會保護台灣？謝金河：敵我不分是大麻煩

「動物不配住美國！」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

日相石破茂赴美首會川普 將談台海穩定重要性

相關新聞

反制美國！繼輝達、谷歌後 英媒：陸考慮對英特爾展開調查

美國總統川普宣布對大陸加徵關稅後，大陸監管機構動作頻頻。大陸國家市場監督管理總局（SAMR）4日宣布對谷歌展開反壟斷行為...

大陸雲平台 DeepSeek火爆上架 推出超低價方案及限時免費服務

DeepSeek全球熱度高居不下。近期，在騰訊旗下騰訊雲及華為雲後，阿里巴巴旗下阿里雲，及百度的百度智能雲等大陸多個雲平...

建議投資人迴避 大摩：陸29檔股票有關稅風險

美國對大陸進口產品加徵關稅於昨（4）日正式生效，大陸方面不甘示弱立即推出反制措施。美國投行摩根士丹利（大摩）建議投資者迴...

華為去年銷售收入3.8兆 董座梁華：要引領汽車產業創新

儘管連續數年遭到美國制裁，華為董事長梁華5日在廣東省高品質發展大會上發言時稱，2024年華為整體經營達到預期，ICT基礎...

關注貿易戰和人工智慧發展 A股三大指數集體開高

在美國的新一輪貿易爭端和全球人工智慧領域的動盪下，大陸股市休市一周後5日恢復交易。滬指開高0.6%，深成指開高0.8%，...

1月財新服務業PMI降至51 陸服務業活動成長放緩

新年伊始，大陸服務業繼續增長，但擴張步伐放緩。5日公布的2025年1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。