反制美國！繼輝達、谷歌後 英媒：陸考慮對英特爾展開調查
美國總統川普宣布對大陸加徵關稅後，大陸監管機構動作頻頻。大陸國家市場監督管理總局（SAMR）4日宣布對谷歌展開反壟斷行為調查，英國《金融時報》報導，英特爾（Intel）也可能面臨潛在審查。
有分析認為，此舉是對於美國對大陸全面加稅的反制措施，經過精心考量。
報導引述2名知情人士透露，陸方針對谷歌的調查，重點將集中在該公司的安卓作業系統，以及對使用該系統的大陸手機製造商造成的損害。
知情人士稱，陸方在去年12月宣布對輝達展開類似的反壟斷調查，目前也正在考慮對美國晶片製造商英特爾展開新的調查；其中一人補充說，尚不清楚陸方對英特爾的調查性質，調查是否啟動也可能會受到中美關係狀況的影響。
清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭表示，此次針對美企的調查，可能是陸方對川普政府向大陸加徵關稅採取報復措施的一部分。
上述2名知情人士表示，陸方於2019年首次啟動對谷歌的調查，此後擱置多年，於2024年12月重啟。此舉發生在川普就任美國總統之前，川普在競選期間多次揚言要對大陸商品徵收高額關稅。據透露，1月川普上台前，大陸監管部門曾訪問谷歌在北京的辦公室，要求交出相關信息。
2024年12月，大陸還宣布對輝達展開調查。當時，即將離任的拜登政府利用最後幾個月的時間，加強對先進晶片出口管制，試圖阻止大陸日益增強的人工智慧發展。
金融時報稱，對美國大型科技集團的反壟斷調查，可能會導致這些公司面臨與全球收入相關的罰款，或失去在最大的國際市場之一的某些市場准入。
中國大陸是英特爾全球最大的市場，超過美國。數據顯示，該公司2024年在中國大陸的銷售額達到155億美元，占其全球營收29%。
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