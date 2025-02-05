1月財新服務業PMI降至51 陸服務業活動成長放緩

新年伊始，大陸服務業繼續增長，但擴張步伐放緩。5日公布的2025年1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為51，比上月低1.2個百分點，但仍高於月度擴張與收縮分界線50，是2024年10月來最低，但仍維持擴張。

這與大陸官方PMI數據相呼應，大陸國家統計局近期公佈的資料顯示，1月製造業、服務業PMI分別下行1、1.7個百分點至49.1、50.3；1月製造業時隔3個月重回收縮區間；綜合PMI產出指數為50.1，低於上月2.1個百分點，僅輕微擴張。

先前公布的1月財新中國製造業PMI回落0.4個百分點至50.1，同樣為近4個月來最低。兩大行業景氣度走弱，拖累當月財新中國綜合PMI回落0.3個百分點，至51.1。

財新中國服務業PMI分項數據看，1月供給與需求擴張幅度收窄，當月新訂單指數雖然仍高於榮枯線，但邊際下降。在2024年12月短暫收縮後，新出口訂單指數重現擴張。受訪企業稱，外國對包括旅遊業在內的大陸服務業興趣增長，帶動新出口業務量的上升。

財新調查還顯示，新業務成長放緩至4個月低點，就業率降至2024年4月以來的最低水準。

1月就業分指數下降的部分原因，是今年農曆新年假期比往年提前，一些餐廳暫時關閉，並讓員工回家度過為期一周多的慶祝活動；由於新業務成長放緩及工作效率提高，未完成工作量6個月來首次下降。

商業信心較12月上升，但一些公司對競爭加劇和國際貿易前景的不確定性表示擔憂。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新的一年裡，大規模設備更新和消費品以舊換新等刺激政策效果或邊際放緩；海外政策不確定性增加背景下出口環境或有所惡化，將是大陸經濟要面臨的巨大挑戰。

王喆指出，當前境內有效需求不足，居民消費能力意願有待提升，增加居民可支配收入應是政策著力重點。此外，2024年新出生人口數量仍位於低位，相關補助激勵措施亦應儘快響應。

同時，美國總統川普1日下令對大陸商品加徵10%關稅，促使北京方面於11日迅速回應，對部分美國進口產品徵收關稅。

路透報導，龍洲經訊中國策略師加特利（Thomas Gatley）表示，新增關稅將使大陸出口到美國產品的實際關稅稅率幾乎翻倍，但大陸政策制定者有充足的空間來減輕對經濟成長的損害；凱投宏觀中國經濟主管普里查德（Julian Evans-Pritchard）認為，這對大陸來說也可能有一線希望，川普願意破壞美國的聯盟，這可能會讓中國大陸在地緣政治地位更加強大。