大陸西部陸海新通道 貨運增溫

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路南寧局集團有限公司表示，今年1月西部陸海新通道鐵海聯運班列累計運輸貨物10.4萬標箱，同比增長30.9%，繼續保持較快增速。其中，1月29日突破10萬標箱，較2024年提前15天，為2017年開通以來，運輸貨物突破10萬標箱數最快的一年。

新華社報導，欽州港東站作為西部陸海新通道鐵海聯運班列的樞紐站，許多進出口貨物在此集結，為國內外消費者帶來更多選擇。此外，廣西沿海鐵路公司發揮鐵路與北部灣港無縫銜接的優勢，不斷擴大運輸市場，吸引更多貨源選擇鐵海聯運，運輸貨物品類達1166種。

「今年1月，西部陸海新通道班列磷礦粉、鋅精礦、葉蠟石、紙漿等貨物發運量較大，菜籽油、大米等年貨需求也比較旺盛，車站每天到發班列在24列左右，為春節年貨市場和滿足節日期間企業生產提供運力保障。」欽州港東站站長韋文康說。

年貨 新華社 消費者

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