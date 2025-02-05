哈爾濱機場 客貨量增長破紀錄

哈爾濱機場3日發布消息說，今年1月份，哈爾濱機場共保障了航班起降16848架次，完成旅客吞吐量268.7萬人次、貨郵吞吐量1.69萬噸，同比分別增長13.0%、17.1%、16.5%，均打破紀錄。

中新社報導，進入冰雪季以來，哈爾濱冰雪旅遊異常火爆。隨著春節假期的到來，旅遊、探親、務工、學生流高度疊加，哈爾濱機場1月份日均客流持續保持8.6萬人次以上高位運行，先後9次打破紀錄。1月25日旅客量達95166人次，創單日歷史新高，進出港航班客座率超過90%，從北京、上海、廣州、深圳等城市飛往哈爾濱部分航班出現一票難求。

為滿足民眾出行需求，哈爾濱機場加大對北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶等城市運力投放力度，同時積極協調航空公司在北京、上海、廣州、深圳等主要城市投入B787、A330、A350寬體機運營。

國際航線方面，哈爾濱機場在穩定運營中國哈爾濱至俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參崴）、哈巴羅夫斯克（伯力）、伊爾庫茨克、雅庫茨克、南薩哈林斯克、克拉斯諾亞爾斯克、布拉戈維申斯克以及日本東京、大阪、新潟，韓國首爾等國際航線的基礎上，新增哈爾濱—曼谷、哈爾濱—昆明—曼谷、哈爾濱—浦東—金邊、哈爾濱—福州—曼谷等國際航線，加密中國哈爾濱至韓國首爾和日本東京等城市的航班。

至此，哈爾濱機場運營的國際客運航線達16條，每周計畫執飛航班80班。據統計，今年1月份，哈爾濱機場已服務國際地區旅客達6.7萬餘人次，較去年同期增長84.4%。