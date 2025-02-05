陸地方財政困難 基建跟著爛尾

大陸房地產市場低迷拖累了經濟，一直依賴房地產收入的地方政府財政困難達到極限，許多基建工程被迫擱置。

中央社報導，日經中文網近期披露，在大陸南部的廣西壯族自治區柳州市，從市區公園內的觀景台放眼望去，在穿過市中心的主幹道上，鐵路橋橋墩在幾公里內等距離排列，但作為關鍵部分的鐵軌卻不見蹤影。附近民眾抱怨，鐵路橋工程擱置多年，毫無用處，都成「古蹟」了。

這條全長四十五公里、穿過市中心的鐵路於二○一六年開始建設，原定今年營運，總工程費預計人民幣一二六億元（約台幣五七八億元），但因柳州市預算不足，工程於二○二一年停止，只留下橋墩和車站。

與廣西相鄰的貴州省也有因為財政困難而陷入停滯的公共項目。在省會貴陽市，一條本應於二○二一年竣工的主幹道至今只修建了一半，路面瀝青多處剝落、雜草叢生、水坑隨處可見。

貴陽市最初計畫建設一條將市中心和新的開發區相連、全長十二公里的環城高速，建設費用預計五十二億元，但由於材料價格上漲，成本不斷膨脹，工期也被延遲，房地產泡沫隨之破裂；而與稅收相當規模的房地產收入大幅下滑，地方政府無法再籌措額外費用。

大陸房市近年陷入低迷，泡沫破裂多年後，國有土地使用權的出售收入減半。曾為基礎設施開發而發行的地方政府「隱性債務」的償還負擔也加重，財政壓力增大，未完成而被遺棄的公共項目增多。

儘管如此，中央政府仍指示地方政府加速公共項目，以支撐經濟。地方政府被催促發行地方債，用於基礎設施建設，支援公共項目。