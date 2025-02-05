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陸4大雲端平台 上線DeepSeek

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

繼騰訊雲及華為雲之後，阿里巴巴旗下阿里雲及百度的百度智能雲等大陸四大雲端平台，皆宣布上線大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）大模型。

其中，百度智能雲推出超低價格方案及限時免費服務，引起市場關注。專家看好以DeepSeek為代表的中國大模型的崛起，尤其看好AI應用和AI終端的落地。

百度智能雲三日宣布，DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型已在百度智能雲千帆平台上架，官方公布，DeepSeek-R1模型的輸入價格為每百萬Tokens（符元）人民幣二元，輸出價格為每百萬Tokens人民幣八元。百度智能雲推出超低價格方案，甚至比日前華為推出的方案再打五折，並提供限時兩周的免費服務。

阿里雲同日宣布，阿里雲PAI Model Gallery支持雲上一鍵部署「DeepSeek-V3」、「DeepSeek-R1」，用戶在該平台上可以零代碼實現「從訓練、部署再到推理」的全過程，簡化模型開發流程。

隨著DeepSeek於去年十二月上線並開源「DeepSeek V3」、「DeepSeek R1」、「DeepSeek Janus-Pro」，近期已有華為雲、騰訊雲、360數字安全、雲軸科技ZStack等多個大陸平台宣布上線DeepSeek大模型。

海外方面，亞馬遜AWS、微軟Azure、輝達（Nvidia）等全球多家高科技企業，陸續宣布接入DeepSeek模型。輝達還宣布NVIDIA NIM已可使用「DeepSeek-R1」模型。亞馬遜也表示「DeepSeek-R1」模型可在Amazon Web Services上使用。微軟也宣布將「DeepSeek-R1」正式納入Azure AI Foundry，成為該企業級AI服務平台一部分。

DeepSeek以較低的訓練成本達到與現有前沿模型相當效果，引發市場對算力投資的擔憂。陸媒「券商中國」指，某種程度上，DeepSeek不僅引發市場對中美AI產業鏈發展階段的再思考，也將引發市場對AI產業鏈投資邏輯和利潤分配格局的重新定價。

浙商證券研報指，DeepSeek大模型以其成本優勢，一方面使得傳統以「高投入、高算力」為核心的研發路徑受衝擊，部分AI上游算力硬體可能受到負面影響，美股科技巨頭估值恐下修；另方面有利於AI下游應用和商業化場景落地，有助於加速AI對相關產業賦能。

DeepSeek 百度

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