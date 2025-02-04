大陸「五連擊」迎戰川普關稅大棒 胡錫進撂狠話：看誰耗得過誰！

美國總統川普1日簽署行政令，對加墨中三國產品加徵關稅，卻在4日宣布推遲對加墨徵收關稅30天，唯獨沒有宣布推遲對大陸的加稅計畫。大陸「環球時報」前總編輯胡錫進4日稱，大陸的報復性關稅措施「五連擊」隨之公布，看誰耗得過誰。

大陸4日宣布對共計對80項原產於美國的進口商品加徵10%至15%的關稅。不僅如此，還宣布將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單；決定對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制；表示因穀歌公司涉嫌違反中國反壟斷法，依法對其進行立案調查；以及正式在世貿組織起訴美國。

胡錫進發文稱，加徵關稅是川普的「大棒」，同時也是他謀取其他利益的籌碼。但是如果他想透過關稅「征服」大陸，那他真是想錯了。大陸早就領教了他們的這一套，大陸經濟在很大程度上適應了美國的高關稅和更高關稅威脅，大陸企業一直在採取對策，不斷未雨綢繆。

胡錫進表示，中美貿易額與2018年時相比，不降反升，美國一些政治精英巴不得與中國貿易脫鉤，但是他們脫不動。2024年中美雙邊貿易額為6882億美元，其中中國對美出口5246億美元，比2018年的中國對美出口4784.2億美元反而多了。

胡錫進舉美國沃爾瑪超市為例，2023年大陸生產的商品所占比例與2018年相比有所下降，但仍然高達60%。沃爾瑪作為一家企業，顯然有意採購管道多元化，以增加應對中美貿易戰的能力，這60%的大陸商品之所以難以繼續撼動，就是因為沃爾瑪花同樣價錢從世界其他地方買不到同等品質的商品，甚至花更多一些錢也買不到。

胡錫進指出，美國政治精英推動與大陸脫鉤，「能斷則斷」，但是目前美國從大陸進口的絕大多數商品，包括沃爾瑪超市里貨架上的60%大陸商品，都是維持美國人生活水準和品質的剛需。

胡錫進認為，大陸如今已經是150多個國家和地區的主要交易夥伴，2024年大陸貨物貿易出口規模達到人民幣25.4兆元，比2018年貨物貿易出口人民幣16.4兆元增加了54%。這代表美國對華貿易戰並沒有能夠阻止大陸對外貿易的繼續擴大，而且世界大部分製造業的產品裡都包含「中國元素」。

胡錫進提到，不買大陸產品改為採購東南亞和南亞產品，繞來繞去跳不出「泛中國製造」的圈子。真正離開「中國製造」，代表美國人的生活品質和水準就要被打回到上個世紀中國製造業高速崛起之前去。