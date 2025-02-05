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外銀預估：陸官方將放寬人民幣管控

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
市場關注大陸股匯市5日開紅盤的人民幣中間價定價。 (中通社)
市場關注大陸股匯市5日開紅盤的人民幣中間價定價。 (中通社)

彭博報導，市場關注大陸股匯市今（5）日開紅盤的人民幣中間價定價，認為大陸官方可能會放寬對人民幣管控，以因應美國新關稅。

澳新銀行及馬來亞銀行預期，人民幣對美元中間價或降至7.2，而高盛先前也預計中間價將逐步降至7.3。

人民幣中間價能為銀行間外匯市場提供價格指導，更重要的是，該數值反應大陸官方對外匯市場的政策導向與態度。

美總統川普1日簽署行政命令宣布自4日對大陸商品徵10%關稅，中方4日反擊，針對部分美國進口產品課關稅，同時對美國科技公司谷歌展開市場壟斷調查，美中新一輪貿易戰正在上演。

受到緊張局勢影響，離岸人民幣近日已貶至7.30之下，同時對大陸經濟成長敏感的貨幣如紐元與澳幣也走跌。昨（4）日盤中，人民幣對美元離岸價一度下跌0.3%；澳幣對美元下跌0.7%至0.6182，紐西蘭元對美元下跌0.8%至0.5588。

澳新銀行預測本周人民幣對美元中間價就會跌破7.2元水平。川普自去年11月贏得美國大選引發人民幣下跌後，人行一直嚴守該水平。

然而，多家大行認為人民幣存在下行風險，瑞穗銀行指出，跟墨西哥和加拿大相比，中國與美國將會更難達成關稅協議；新加坡機構Convera認為，儘管大陸官方穩定措施將產生制衡作用，但技術性和結構性壓力表明，如果關稅問題持續存在，人民幣對美元將貶至7.5至7.6元。

人民幣 川普 美國大選

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