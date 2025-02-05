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大陸雲平台 DeepSeek火爆上架 推出超低價方案及限時免費服務

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
DeepSeek大模型持續火熱，在騰訊雲及華為雲後，阿里雲及百度智能雲亦宣布上線該AI大模型。 （路透）
DeepSeek大模型持續火熱，在騰訊雲及華為雲後，阿里雲及百度智能雲亦宣布上線該AI大模型。 （路透）

DeepSeek全球熱度高居不下。近期，在騰訊旗下騰訊雲及華為雲後，阿里巴巴旗下阿里雲，及百度的百度智能雲等大陸多個雲平台，亦宣布上架DeepSeek大模型。其中百度雲推出超低價格方案，以及限時免費服務，再度引爆市場焦點。專家看好以DeepSeek為代表的中國大模型的崛起，尤其看好AI應用和AI終端的落地。

百度智能雲3日宣布，DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型已在百度智慧雲千帆平台上架，根據官方公布，DeepSeek-R1模型的輸入價格為人民幣2元/百萬Tokens（符元），輸出價格為人民幣8元/百萬Tokens。

百度雲推出超低價格方案，甚至比日前華為甫推出的方案再打五折，並提供限時兩周的免費服務。

阿里雲同日宣布，阿里雲PAI Model Gallery支持雲上一鍵部署「DeepSeek-V3」、「DeepSeek-R1」，用戶在該平台上可以零代碼實現「從訓練、部署再到推理」的全過程，簡化模型開發流程。

隨著DeepSeek於去年12月上架並開源「DeepSeek V3」、「DeepSeek R1」、「DeepSeek Janus-Pro」，近期已有華為雲、騰訊雲、360數字安全、雲軸科技ZStack等多個大陸平台宣布上架DeepSeek大模型。

海外方面，亞馬遜AWS、微軟Azure、輝達（Nvidia）等全球多家高科技企業，陸續宣布接入DeepSeek模型。其中，輝達還宣布NVIDIA NIM已經可使用「DeepSeek-R1」模型。

亞馬遜也表示「DeepSeek-R1」模型可在Amazon Web Services上使用。

微軟也宣布將「DeepSeek-R1」正式納入Azure AI Foundry，並成為該企業級AI服務平台的一部分。

DeepSeek以較低的訓練成本達到與現有前沿模型相當的效果，引發市場對算力投資的擔憂。

大陸財經平台券商中國分析指出，在某種程度上，DeepSeek不僅引發市場對中美AI產業鏈發展階段的再思考，也將引發市場對AI產業鏈投資邏輯和利潤分配格局的重新定價。

華泰證券研報指出，中美科技股估值在過去的兩年分化顯著，AI發展水準或是關鍵。DeepSeek具有低成本、高性能優勢，引發行業對資本支出、應用場景等討論，或推動投資者重新評估中國科技企業的技術潛力，進而催化中美科技股價值重估。

浙商證券研報認為，DeepSeek大模型以其顛覆性的成本優勢，一方面可能使得傳統以「高投入、高算力」為核心的研發路徑受到一定衝擊，部分AI上游算力硬體可能受到一定負面影響，美股科技巨頭估值恐下修；另一方面有利於AI下游應用和商業化場景的落地，有助於加速AI對相關產業的賦能進程，有利機器人、消費電子、智慧汽車、電腦、傳媒等AI下游板塊。 　

DeepSeek 百度

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