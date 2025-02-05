BAT們 有望成為DeepSeek金主

近期爆紅的深度求索（DeepSeek），是罕見的尚未首輪融資的AI新創公司，還以更低成本追平OpenAI的大模型企業，如今，包括美元基金，大陸投資者都瘋狂地尋找DeepSeek的聯繫方式。有專家認為，這家AI新創公司是時候尋找金主了。放眼大陸，能在數據和算力上幫到DeepSeek的，就非BAT們（百度、字節跳動、阿里巴巴、騰訊）莫屬。

科技網站《36氪》報導，一家美元基金投資人陳明表示，投資人需要DeepSeek這個好故事，DeepSeek也不能只靠母公司「幻方量化」。實際上，DeepSeek創辦人梁文鋒並非真的「不缺錢」，先前曾提及找過不同的投資方，但由於不少風險投資（VC）對專注於「研究」的新創公司有顧慮，希望儘快做出產品商業化，因此專注研究的DeepSeek很難從VC獲得融資。

一家網路大廠資深AI產品經理Bruce指出，DeepSeek目前的卡點，一個是訓練需要的數據，一個是顯卡（GPU），顯卡的背後是電力等等，儘管DeepSeek的性價比路線仍可持續，但仍然需要合作者。

新浪財經報導，DeepSeek的誕生，與梁文鋒十多年的創業經歷和創新思考緊密相連。在浙江大學攻讀電子工程及人工智慧方向時，梁文鋒就堅信人類智慧與通用人工智慧（AGI）之間並非不可跨越。

梁文鋒對AGI的技術追求最開始體現在量化投資領域。2008年研究量化對沖；2015年創立幻方量化（High-Flyer），運用AI驅動策略交易，使幻方量化一度躋身大陸量化私募四巨頭之一。

2023年梁文鋒決定將多年在AI方面的研究經驗，從量化投資場景拓展至更廣闊的大模型領域，並於同年7月成立DeepSeek，專注於大模型與通用人工智慧研究。2024年12月，DeepSeek-V3首個版本上線，並同步開源，訓練成本僅為557.6萬美元（新台幣1.8億元）。