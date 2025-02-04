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DeepSeek掀熱潮 公司急發布徵才！「這職位」年薪最高近7百萬

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DeepSeek掀熱潮 公司急發布徵才！「這職位」年薪最高近7百萬

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期全球熱議的大陸DeepSeek大模型公司正在招兵買馬，大部分職務起薪在人民幣2萬元以上，不少職位年薪能夠達到人民幣百萬元級別。圖／路透
近期全球熱議的大陸DeepSeek大模型公司正在招兵買馬，大部分職務起薪在人民幣2萬元以上，不少職位年薪能夠達到人民幣百萬元級別。圖／路透

近期全球熱議的大陸DeepSeek大模型公司正在招兵買馬，近期大陸招聘平台上顯示DeepSeek發布多個職缺，員工薪酬採取「14薪」，大部分職務起薪在人民幣2萬元以上，不少年薪能夠達到人民幣百萬元級別。

中國基金報報導，大陸某招聘平台顯示，杭州深度求索人工智能（AI）基礎技術研究有限公司（DeepSeek）發布了52個職缺，涵蓋深度學習研究員、核心系統研發工程師及資深UI設計師等，工作城市是北京或杭州。

在薪酬方面，年薪最高的職位是「深度學習研究員-AGI」，月薪水平為人民幣8萬至11萬元，年薪最高可達人民幣154萬元（約新台幣693萬元）。該職位需要精通機器學習（深度學習），具備創新研究能力；編程能力出色，熟練掌握至少兩種編程語言；有豐富的研究成果，在國際頂會或期刊發表相關論文；在領域內知名比賽取得優異成績者優先。

其他職位如：核心系統研發工程師（校招）的薪資範圍為人民幣6萬元至9萬元；大模型全棧工程師的薪資範圍為人民幣5萬元至8萬元；深度學習研發工程師、資深UI設計師（負責APP應用程序的視覺層面的設計）等職務月薪範圍在人民幣3萬元至7萬元；數據架構工程師、全棧開發工程師、客戶端研發工程師的最高年薪分別達到人民幣91萬元、84萬元、56萬元。

值得注意的是，該公司也招聘實習生，其中，AGI大模型實習生的工資為每日人民幣500元至990元。不過對於該部門實習生招聘條件也較嚴格：計算機及相關專業研究生，或是特別優秀的大學生，並具有扎實的編程功底和DL/ML基礎，熟練掌握PyTorch。且能動性強，願意研究解決AI核心問題，追求極致和注重細節。

大陸職場平台脈脈高聘發布《2024年度人才遷徙報告》顯示，AI相關職位的需求在2024年十分強勁，TOP20熱門職位中，有5個與AI相關。而AI領域同時也是高薪職業，前述報告稱，新缺職務平均⽉薪TOP10的技術職位中，數字前端⼯程師佔據榜⾸，平均⽉薪高達人民幣6.78萬元。⾼薪TOP10的技術職務平均⽉薪均超過人民幣6萬元，其中⼤模型相關職位佔據半數。

大陸某招聘平台顯示，杭州深度求索人工智能（AI）基礎技術研究有限公司（DeepSeek）發布了52個職缺。圖／取自中國基金報
大陸某招聘平台顯示，杭州深度求索人工智能（AI）基礎技術研究有限公司（DeepSeek）發布了52個職缺。圖／取自中國基金報

DeepSeek 人民幣 職位 薪資

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