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關稅戰再起…國際投行示警「29檔陸企股票」有風險 人民幣恐貶至7.5

中央社／ 台北4日電
美中關稅戰再起，國際投行示警投資人共29檔中國企業股票存在風險，其中包含阿里巴巴、比亞迪等。美國調高關稅可能為人民幣造成進一步貶值壓力，可能貶至7.5兌1美元。圖／美聯社
美中關稅戰再起，國際投行示警投資人共29檔中國企業股票存在風險，其中包含阿里巴巴、比亞迪等。美國調高關稅可能為人民幣造成進一步貶值壓力，可能貶至7.5兌1美元。圖／美聯社

美中關稅戰再起，國際投行示警投資人共29檔中國企業股票存在風險，其中包含阿里巴巴、比亞迪等。美國調高關稅可能為人民幣造成進一步貶值壓力，可能貶至7.5兌1美元。

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施今天生效。中國也宣布，10日起對美國部分產品加徵10%至15%的關稅。世界兩大經濟體之間新一波貿易戰正在升溫。

據香港經濟日報、美國財經媒體CNBC，投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）認為美國對中國實加徵關稅的速度、範圍超出了預期，不利盈利成長、估值、全球流動性或風險偏好，因此對中國股票的看法維持謹慎。

摩根士丹利列出了29檔中國企業股票示警投資人，在這波關稅戰中面臨相當大的關稅風險，其中包含阿里巴巴、比亞迪電子、海爾智家、美的集團等。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指出，美國加徵關稅可能會令中國的經濟成長率下降0.3至0.4個百分點，同時出口承受壓力，本土投資及消費疲弱，中國通膨率也可能再跌0.2個百分點。

報導另引述高盛的報告指出，隨著關稅上升，中國人民銀行（中國央行）可能允許人民幣匯率在7.4至7.5之間「逐漸走高」。預計中國央行在寬鬆的貨幣政策之前將會優先考慮外匯的穩定。

法國外貿銀行（Natixis）表示，中國去年消費及投資疲弱，經濟成長主要仰賴出口。這次加徵關稅引發的貿易戰影響較2018年更大，而且中國未必能吸收過剩的產能，預估中國今年經濟成長率為4.5%。

中國人民銀行 人民幣 摩根 美國

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