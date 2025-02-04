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經濟走緩…陸多地基建工程被迫擱置 民眾怨：都變成「古蹟」

中央社／ 台北4日電
中國大陸房地產市場低迷拖累了經濟，一直依賴房地產收入的地方政府財政困難達到極限，許多基建工程被迫擱置。示意圖。圖／中新社
中國大陸房地產市場低迷拖累了經濟，一直依賴房地產收入的地方政府財政困難達到極限，許多基建工程被迫擱置。示意圖。圖／中新社

中國房地產市場低迷拖累了經濟，一直依賴房地產收入的地方政府財政困難達到極限，許多基建工程被迫擱置。

日經中文網稍早前報導，在中國南部的廣西壯族自治區柳州市，從市區公園內的觀景台放眼望去，在穿過市中心的主幹道上，鐵路橋橋墩在幾公里內等距離排列，但作為關鍵部分的鐵軌卻不見蹤影。

附近民眾抱怨，鐵路橋工程擱置多年，毫無用處，都成「古蹟」了。

這條全長45公里、穿過市中心的鐵路於2016年開始建設，原計劃今年營運，總工程費預計人民幣126億元（約新台幣578億元），但因柳州市預算不足，工程於2021年停止，只留下橋墩和車站。

與廣西相鄰的貴州省也有因為財政困難而陷入停滯的公共項目。在省會貴陽市，一條本應於2021年竣工的主幹道至今只修建了一半，路面瀝青多處剝落、雜草叢生、水坑隨處可見。

貴陽市最初計劃建設一條將市中心和新的開發區相連、全長12公里的環城高速，建設費用預計52億元，但由於材料價格上漲，成本不斷膨脹，工期也被延遲，房地產泡沫隨之破裂；而與稅收相當規模的房地產收入大幅下滑，地方政府無法再籌措額外費用。

中國房市近年陷入低迷，泡沫破裂多年後，國有土地使用權的出售收入減半。曾為基礎設施開發而發行的地方政府「隱性債務」的償還負擔也加重，財政壓力增大，未完成而被遺棄的公共項目增多。

儘管如此，中央政府仍指示地方政府「加速公共項目」，以支撐經濟。地方政府被催促發行地方債，用於基礎設施建設，支援公共項目。

報導說，已停止建設環城公路的貴陽市也在2023年新發行79億元的基礎設施債券，並利用籌集的資金開始了包括大壩和醫院在內的61個工程開發，其中之一是為節能企業開發的綜合開發區，集辦公和居住於一體。儘管工人在飄雪中仍加緊施工，但截至今年1月初，仍無企業計劃入駐。

當地居民也對此反應冷淡。35歲的計程車司機雷先生抱怨，「既然要借錢，不如把現在的道路鋪好。道路鋪好了，我能更快開車，掙（賺）更多的錢」。

報導說，即使在背負債務的情況下推進基礎設施建設，民眾卻未感受到經濟復甦。隨著國有土地使用權出售收入的減少，地方政府面臨的只是未來的償還風險。

債務 開發區

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