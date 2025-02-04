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「全球走紅」DeepSeek橫空出世 韓媒：在韓使用者僅次於ChatGPT

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸人工智慧（AI）公司DeepSeek（深度求索）旗下大模型在全球掀起波瀾，有韓媒報導，在南韓使用DeepSeek的人數已達121萬人，僅次於ChatGPT。圖／路透
大陸人工智慧（AI）公司DeepSeek（深度求索）旗下大模型在全球掀起波瀾，有韓媒報導，在南韓使用DeepSeek的人數已達121萬人，僅次於ChatGPT。圖／路透

大陸人工智慧（AI）公司DeepSeek（深度求索）旗下大模型近來橫空出世，在全球大模型界掀起波瀾。有韓媒報導指，在南韓使用DeepSeek的人數已達121萬人，僅次於ChatGPT

韓聯社報導，南韓市調機構「Wiseapp Retail」4日公布的統計數據顯示，南韓民眾上月第4周使用最多的生成型AI應用程式為ChatGPT，用戶數量為493萬人；大陸的DeepSeek則排在第2位，在韓用戶達到121萬人。相關調查是對南韓的安卓、蘋果手機用戶抽樣調查。

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此外，使用Wrtn的用戶有107萬人、Adot有55萬人、Perplexity有36萬人，微軟Copilot有17萬人，Claude則有7萬人。

上述調查針對以資訊檢索、文本和圖片生成以及對話式交互為主要功能的AI應用程式進行，未涉及專門用於拍攝圖片、記錄和翻譯的AI應用。

新加坡《聯合早報》指出，DeepSeek推出後在全球走紅，1月27日時，Deepseek於中國大陸和美國區蘋果App Store免費榜上的下載量均排在第1位。不過，各個國家和地區對DeepSeek的態度不一。路透提到，義大利的蘋果和谷歌應用商店裡無法下載DeepSeek。

另據新華社旗下《參考消息》報導，南韓個人資訊保護委員會於1月31日指，該委員會將向DeepSeek總部發送質詢函，包括了解人工智慧利用個人資訊的學習過程等，以確認其個資蒐集項目和流程，處理和保存方法，該委員會人士表示，DeepSeek在南韓的用戶劇增，引發各種憂慮，因而採取上述措施，委員會將依回信內容等進行綜合考量。

日本數位大臣平將明則表示，希望透過內閣網路安全中心提醒各省廳注意，從保護資料的角度說，在不能消除擔憂之前，希望各省廳公務員謹慎使用DeepSeek開發的人工智慧模型；此外，台灣數發部1月31日發出公告，禁止我公務機關與關鍵基礎設施使用該應用程式。

ChatGPT DeepSeek 南韓 應用程式

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