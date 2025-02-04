反擊美國！陸管制5大物項出口、2美企列不可靠實體清單

美國對大陸加徵新一輪關稅已於美東當地4日正式生效。在此之際，大陸4日祭出多項反制措施，包括：自2月4日起對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項，實施出口管制，並將美國PVH集團和因美納（Illumina）列入不可靠實體清單。同時，大陸關稅稅則委員會並列出加徵15%、加徵10%關稅商品清單。

根據大陸商務部網站消息，大陸商務部與海關總署於4日聯合宣布，根據《中華人民共和國出口管制法》、《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，經大陸國務院批准，對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制。

大陸商務部發言人表示，該部於4日與海關總署，發布對鎢等相關物項實施出口管制的公告，對仲鎢酸銨等25種稀有金屬產品及其技術實施出口管制。上述政策於發布之日起正式施行。在此之前，已向相關國家和地區作了通報。

該發言人稱，對鎢等相關物項實施出口管制是「國際通行做法」，並指中國大陸作為全球主要鎢等相關物項生產國和出口國，長期以來堅定履行防擴散等國際義務，依維護國家安全和利益需要，依法對特定相關物項實施出口管制，「此次增列相關物項，體現統籌發展和安全的管制理念，有利於更好維護國家安全與利益，有利於更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全球產業鏈供應鏈安全穩定。出口符合相關規定的，將予以許可。」

此外，大陸商務部發布《不可靠實體清單工作機制關於將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單的公告》。稱為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國反外國制裁法》等相關法律，依據《不可靠實體清單規定》相關規定，不可靠實體清單工作機制決定將美國PVH集團、因美納公司列入不可靠實體清單。

大陸商務部表示，上述2家實體違反正常的市場交易原則，中斷與大陸企業的正常交易，對大陸企業採取歧視性措施，嚴重損害其合法權益。不可靠實體清單工作機制將依據相關法令，對上述實體採取相應措施。而本公告未盡事宜，依《不可靠實體清單規定》執行。相關措施自今起實施。

去年9月大陸商務部宣布對美國PVH集團啟動不可靠實體清單調查，港媒《信報》指，調查針對集團涉疆產品涉嫌違反正常的市場交易原則，中斷與陸企、其他組織或者個人的正常交易、採取歧視性措施等問題。時隔數月，上月初步查明美國PVH集團存在「不當涉疆行為」。