Google涉違「反壟斷法」 陸市場監管總局立案調查

在美國與中國大陸正因關稅問題關係緊張之際，央視新聞報導，2月4日，大陸國家市場監督管理總局宣布，因美國谷歌公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對谷歌公司開展立案調查。

稍早，大陸國務院「關稅稅則委員會」表示，美國政府1日宣布以芬太尼等問題為由，對所有中國大陸輸美商品加徵10%關稅，稱美方單邊加徵關稅的做法，嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，不僅無益於解決自身問題，也破壞中美正常經貿合作。

該委員會表示，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2月10日起對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。

關稅稅則委員會並列出加徵15%、加徵10%關稅商品清單附件，並公告相關事項如下：一、對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅；二、對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅；三、對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。