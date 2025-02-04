陸企業家「下場辦學」遇挑戰 港媒：還有很長的路要走

大陸多位企業家近年來相繼宣布進軍高等教育辦學。大陸首富、飲料巨頭農夫山泉創始人鍾睒睒近期曾透露，將創辦一所大陸沒有的新型大學，並將在未來10年捐贈人民幣400億元（單位下同，約新台幣1800億元）。港媒《星島日報》4日分析，稱「辦學之路並非坦途」，並點出大陸生育率持續低下，多地民辦大學被爆出現招不夠學生等生存困境，企業家創辦的大學崛起「還有很長的路要走」。

《星島日報》3日刊文提到，去年以4500億元財富第4次登上大陸首富寶座的鍾睒睒近期表示，未來10年，他及農夫山泉要捐贈400億元，創辦一所「中國沒有」的新型大學，將由「兩條腿」組成：一條腿是科學，另一條腿是「技術轉化」。

2024年底，杭州在「2025年任務清單」中提到推動籌辦「錢塘大學」，該校或依託浙江錢塘基礎科學研究院籌建。據天眼查訊息顯示，該研究院去年成立，註冊資金1億元，法定代表人為鍾睒睒。

值得注意的是，近年來，大陸多位企業家宣布進軍高等教育。上月，大陸教育部擬同意設置14所學校，其中包括由大陸「玻璃大王」曹德旺發起的福建福耀科技大學，該校由河仁慈善基金會首期捐資100億創辦，定位為理工科研究型大學；上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》曾指，1月13日，大陸教育部發布關於擬同意設置大學高等學校的公示中提到，擬同意設置福建福耀科技大學。福耀科技大學校長王樹國稱，「今年福耀科技大學就要招生了。

曹德旺曾就辦學一事表示是受多方面啟發，包括大陸製造業高級管理人才斷層、培養製造業人才的學科跟不上市場需求和產業發展要求、受德國教育模式啟發等。

另，大陸晶片首富、韋爾股份創始人虞仁榮發起的寧波東方理工大學，去年11月也被浙江教育廳公示，定位為「高水準、創新型、國際化」新型研究型大學，投資460億元。此前，由馬化騰、王健林等多位企業家出資創辦的「西湖大學」，2022年已迎來首屆新生。阿里巴巴集團創辦人馬雲亦於2015年創辦「湖畔大學」。

針對大陸企業家紛紛「下場」辦學，星島日報分析，辦學之路並非坦途，並指除了要投入大量資金，師資、學科建設管理及政策環境影響等，都是建成一所高水準大學須面臨的挑戰。

文章列舉，福耀科技大學尚未開學，3年已宣布更換3任校長；湖畔大學則因2021年官方整頓「大學」、「學院」名稱的使用，已更為「浙江湖畔創業研學中心」。同時，大陸生育率持續走低，去年多地民辦大學被爆出現招生不足等生存困境。意味著企業家創辦的大學想崛起，還有很長的路要走。