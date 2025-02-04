大陸春運尾聲 長三角鐵路估今發送288萬人次
4日是農曆正月初七，也是大陸春節假期最後一天（大陸農曆新年假期從1月28日放至2月4日）。隨著假期即將結束，大陸長三角鐵路返程客流持續高位運行，預計今日發送288萬人次。
陸媒澎湃新聞報導，中國鐵路上海局集團有限公司指出，4日長三角鐵路返程客流持續走高，預計發送旅客288萬人次。鐵路部門計畫增開直通方向旅客列車392列、管內方向旅客列車195列，重聯運行動車組列車113列，加大對京滬、廣深、徐蚌、合阜等節後客流重點方向的運力投放，滿足旅客出遊需求。
自大陸1月14日春運啟動以來，截至2月3日止，長三角鐵路共發送旅客5323.4萬人次，較去年同期增長6.5%，日均發送旅客253.5萬人次，期間先後3次創下歷年春運單日客發量新高，最高單日發送旅客310.2萬人次。今年春節假期共8天，預計共發送旅客逾5611萬人次。
此外，中通社報導，3日是大陸春節假期的第7天，隨著假期即將結束，鐵路客流增長態勢明顯。大陸國鐵集團消息稱，3日，全中國大陸鐵路預計發送旅客1640萬人次，計畫加開旅客列車2132列。
至於大陸民航客流方面，《泰山財經》指，3日，大陸全國民航計畫執行航班18699班。春運前20天，大陸全國民航日均執行航班18648班，年增8.12%；日均運輸旅客225.31萬人次，較去年同期成長6.52%。
大陸交通部先前數據顯示，春運首日1月14日至2月2日，為期40天的春運時間已過半，全社會跨區域人員流動量預計達到48億人次，創歷史同期新高。同時，2025年綜合運輸春運工作專班數據，大陸全社會跨區域人員流動量預計達48億人次。1月31日至2月2日，連3日單日人員流動量逾3億人次，超過去年同期。
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