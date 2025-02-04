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傅聰︰王毅將主持安理會會議 是與魯比歐會面好時機

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸常駐聯合國代表傅聰表示，大陸外長王毅（見圖）將於18日主持聯合國安理會會議。他稱，這或是王毅和美國國務卿魯比歐會面「非常好的機會」。（歐新社）
大陸常駐聯合國代表傅聰表示，大陸外長王毅（見圖）將於18日主持聯合國安理會會議。他稱，這或是王毅和美國國務卿魯比歐會面「非常好的機會」。（歐新社）

中國大陸常駐聯合國代表傅聰於當地時間3日表示，大陸外交部長王毅將於18日主持聯合國安理會會議。他認為，2個星期後將舉行的聯合國安理會會議，可能是王毅和美國國務卿魯比歐會面「非常好的機會」，並強調合作的必要性，因為「有太多事情需要解決」。

路透報導，大陸擔任聯合國安理會2月輪值主席，傅聰表示，王毅將於18日主持聯合國安理會會議，重點討論多邊主義和改善全球治理。他表示，18日安理會將舉行高級別公開辯論，王毅將抵達紐約主持會議。北京邀請各國外交部門負責人，包括安理會以外的外長參加會議。

至於魯比歐屆時是否出席會議，美國國務院尚未回應。近期魯比歐、王毅已通過電話。傅聰表示，儘管從美國政界人士那裡聽到各種言論，但我們能夠採取建設性、專業方式來開展在聯合國的工作，「事關重大」。

至於美國總統川普4日起將對大陸商品加徵10%關稅，傅聰表示，大陸堅決反對這種無理的加稅，相信這違反世貿組織的規則，這也是大陸向世貿組織提出申訴的原因，「我們可能被迫採取反制措施」，「貿易戰沒有贏家」。

由於川普指控陸方打擊芬太尼不力，傅聰稱，華府需要審視芬太尼的需求方，不是把責任轉嫁他人。他指，中美可以在應對氣候變化、毒品、恐怖主義和人工智慧等方面合作，並敦促美方停止打擊大陸的科技企業，他也強調，人工智慧的碎片化會增加風險、減少收益。傅聰提到，美國「需要停止下意識的反應」，雙方若合作相信可以解決很多問題，創造更美好的世界。

安理會 美國 聯合國

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