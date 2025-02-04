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外國遊客增 外語導遊薪資漲3倍

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
外國遊客近半年來大量入境中國大陸旅遊。圖為北京故宮景山前的外國遊客。（新華社）
外國遊客近半年來大量入境中國大陸旅遊。圖為北京故宮景山前的外國遊客。（新華社）

隨著中國大陸不斷放寬入境免簽政策，各地多了不少外國遊客新奇而興奮的身影。在火爆中國遊熱潮中，外語導遊需求孔急，有的外語導遊最近的薪資漲了三倍。

央視財經報導，據大陸國家移民管理局預測，今年春節假期全國口岸將迎來新一輪出入境客流高峰，日均出入境人員將達185萬人次，較去年春節假期增長9.5%。愈來愈多的外國人選擇來中國過春節。相關平台資料顯示，蛇年春節期間入境遊訂單同比增長203%。

報導引述一名北京在地人47歲的姚先生經歷。2001年，20出頭的姚先生從新聞上了解到外語導遊崗位短缺且未來收入可觀後，日常堅持自學英語，一年後老姚順利拿到導遊證，開始專注北京地區入境外國遊客的導遊講解工作。

「精講故宮」是姚先生的拿手好戲，大到王朝迭代、建築風格，小到一磚一瓦顏色搭配、背後的特殊寓意，他總能精準拿捏外國遊客的好奇心，用方便外國遊客理解的方式，將中國傳統歷史和文化向遊客娓娓道來。

2018年開始，他以文旅博主的身分，將日常導遊工作拍成短視頻，吸引了海內外70多萬粉絲關注。與往年春節不同，今年是首個「世界非遺版春節」。外國旅客不僅想要打卡中國的著名景點、品嘗地道美食，還迷上了中國豐富多彩的傳統文化。春節期間，姚先生在社交媒體上發起直播，並向外國粉絲介紹中國農曆新年。

姚先生說，最近一年他接觸的外國遊客中大概80%是第一次來到中國，他們對中國的一切都充滿好奇。他為此閱讀了大量的歷史資料和書籍，積累了8萬多字的講解內容，希望在有限的時間裡，為想要認識了解中國的外國遊客推開一扇窗。

外國遊客增多，為姚先生帶來比過去更豐厚的收入，幾乎是之前收入的三倍。但旅遊市場上，外語導遊特別是小語種導遊仍然十分短缺，屬於供不應求的稀缺資源。資料顯示，截至2024年年底大陸約有66萬持證導遊，外語導遊僅占比約8.4%。姚先生從2002年當導遊後，中途也曾做過其他工作，隨著2023年以來文旅產業復甦需要大量持證導遊，姚先生的副業導遊工作變成了全職。

導遊 春節

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