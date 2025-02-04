美加徵關稅…陸台商備案 轉移生產基地

美國總統川普宣布今天起對中國大陸商品加徵百分之十關稅，外界關注台商將如何因應。大陸台商昨天出席台商春節聯誼活動時受訪表示，除了持續觀察美方政策，也有部分轉移生產基地的備案計畫。

川普下令對加拿大和墨西哥輸美商品徵百分之廿五關稅，對大陸商品加徵百分之十關稅，以此解決類鴉片止痛藥芬太尼及非法外國人入境美國的緊急狀態，此舉引發大陸和加墨強力反彈。

大陸南昌台商協會榮譽會長王恩國表示，川普加徵大陸百分之十關稅，加上原來的百分之廿五，所以現在總共是百分之卅五，他認為未來還有可能提高。他提及自身從事出口相關行業，雖不直接出口美國，而是通過第三地轉口，目前未受到關稅直接影響，但未來如果川普的關稅政策全面實施，風險就會很大，因此他現在也開始做一些評估，包括在印度另闢基地。

對於生產基地主要在大陸的台商，王恩國指出，他過年期間遇到的大陸台商朋友，有些正在規畫針對大陸生產基地進行部分移轉。