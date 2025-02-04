陸製造業生產放緩 就業惡化

由於春節前後生產進入淡季，今年開年大陸製造業生產經營活動擴張速度放緩。昨日公布的一月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為五十點一，較前月下滑○點四，降至近四個月來最低，但仍維持擴張態勢。

儘管如此，該數據仍好於上周的官方調查，大陸國家統計局上周發布的一月官方製造業ＰＭＩ滑落至四九點一，意味著大陸製造業活動時隔三個月後再進入收縮區間，這讓要求大陸官方採取更多刺激措施的呼聲持續存在。

從分項指標看，一月製造業供需擴張加速，生產指數和新訂單指數在擴張區間微升。需求增加主要靠內需拉動，新出口訂單連續兩個月位於臨界點以下，不過一月回升至僅略低於臨界點位置。

財新網報導，部分受訪企業反映海外需求低迷，其他廠商則表示因新產品問世而收到更多海外新訂單。分三大品類看，消費品和投資品出口收縮明顯，中間品出口訂單增加。

儘管供需加速擴張，製造業就業仍明顯惡化。一月就業指數在收縮區間降至二○二○年三月來最低，或與員工提前返鄉過年、企業裁員節支有關。用工減少而新訂單增加，積壓業務量指數在擴張區間微升。

路透報導，財新調查規模較小，更側重於出口導向型企業。財新智庫高級經濟學家王喆說，一月製造業供求增速加快，物流運轉流暢，企業主動回補庫存，購買量繼續增加。挑戰則主要來自就業的大幅收縮、外需不振、價格水平低迷。新的一年，大規模設備更新和消費品「以舊換新」等刺激政策效果或邊際放緩。海外政策不確定性增加背景下，大陸出口環境或有所惡化，將是大陸經濟要面臨的巨大挑戰。