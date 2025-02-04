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DeepSeek效應…港股開紅盤 陸系AI強強滾

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
受DeepSeek熱潮等因素加持，港股於年後首個交易日開低走高。 （路透）
受DeepSeek熱潮等因素加持，港股於年後首個交易日開低走高。 （路透）

川普政府對中、加、墨加徵關稅引發全球貿易戰疑慮，市場避險情緒濃厚，亞洲股市大震盪，不過港股蛇年開紅盤日不畏貿易戰，昨（3）日恒生指數開低震盪走高，最終收跌0.04%，險守20,000點整數關口，恒生科技指數則收漲0.29%。相對周邊市場暴跌，港股表現堪稱強勁。

恒生指數昨日早盤小幅開低並探至19,781點日內低位，但10時30分後，隨著部分AI、半導體等科技板塊強勢崛起，指數震盪回升逼近開盤點位，最終小跌7.85點，以20,217點作收。其中，中芯國際漲超10%，金山雲大漲31%，阿里巴巴漲幅也超過6%。

港股蛇年開紅盤利多因素
港股蛇年開紅盤利多因素

對於港股走強原因，綜合市場分析，有三大利多因素：一是近期DeepSeek熱潮影響；二是香港春節期間數據佳，香港、澳門在農曆年假期間入境人次分別為近114萬人次、18.91萬人次，此外新鴻基地產表示，今年農曆新年假期（1月29日至2月2日）期間人流及生意額較去年同期升約10%；三是美媒《華爾街日報》引述知情人士稱，中國大陸已準備一份與川普政府開展貿易協商的初步方案，訊息有利貿易爭端，可能使市場轉暖。

第一財經報導指出，DeepSeek的登場，讓世界看到了中國大陸的技術潛力，大陸國內AI產業鏈的公司將獲得利多。華泰證券研報認為，此次DeepSeek憑藉低成本、高性能優勢引發市場波動，或推動投資者重新評估中國科技企業在AI賽道的技術潛力，中國科技股或迎來價值重估行情。

而這次美國關稅對港股有何影響？香港《經濟日報》分析，主要受影響的板塊將以拼多多為首的國際電商股為主，因為川普取消價值低於800美元包裹的關稅豁免，同時影響產業鏈中的物流行業。

儘管川普表示要對晶片加徵關稅，但對大陸晶片影響不大，因為包括中芯國際在北美收入占比已從去年第2季的16%跌至第3季的10.6%。另一方面，川普對中加徵10%關稅於去年11月26日提出，至今約兩個月，期間也並未提及要再調升，因此市場可能早已消化10%關稅因素，未來會否再調升才是關鍵。

展望2025年港股後市，滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文認為，蛇年港股是「小龍市」，大盤走勢將會像《功夫熊貓》的「俏小龍」，經常變招，令人難以捉摸。他認為今年美國降息幾次並不重要，反而要注意2026年美國利率會否掉頭上升。他指出，中港股市屬於低估值、低期望與基金普遍低配的「三低」市場，因此認為北京當局須大膽推出高含金量政策支持。

川普 指數 港股

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