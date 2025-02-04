陸台商轉移生產基地 印度列選項

美國今（4）日起對中國大陸商品加徵10%關稅，外界關注大陸台商將如何因應。對此，有台商昨（3）日在海基會2025台商春節活動受訪表示正在持續觀察之外，也有部分轉移生產基地的備案計畫。

南昌台商協會榮譽會長王恩國表示，川普目前加徵10％關稅，加上原來的25%，所以現在是總共是35％，他認為未來確實還有可能提高。他說，自己從事出口相關行業，雖然不直接出口美國，而是透過第三地轉口，目前未受到關稅影響，但未來如果川普的關稅政策全面實施，風險就會很大，因此他現在也開始做一些評估，包括在印度另闢基地。

對於生產基地主要在大陸的台商而言，王恩國稱，他過年期間遇到的台商朋友，有些正在規劃針對大陸生產基地進行部分移轉。

南昌台商協會榮譽會長陳永和表示，尚未聽到台商有出走潮，但認為川普二度上台，加上他是商人，雖目前加徵10%關稅會有些影響，但將變來變去，故10%的關稅會持續多久仍在觀察。