美加徵關稅 衝擊十產業

美國近日宣布對大陸、加拿大及墨西哥輸美產品加徵新關稅，瑞銀首席中國經濟學家汪濤評論稱，若美國持續向大陸加徵10％關稅，不只會拖累美國GDP，也將會拖累大陸GDP下降0.3至0.4個百分點，同時，因出口承壓以及本土投資及消費疲弱，會讓大陸通膨（CPI）再跌0.2個百分點。

汪濤稱，參考川普第一任期時在2018至2019年加徵關稅的情況，「相信中國不會即時採取報復性措施，但會對談判及合作持開放態度」。

針對美國對大陸實施新一輪關稅後，有分析認為，大陸有十大行業將受到重大影響，包括：電子產品、勞動密集型產業、汽車及零部件、機械設備及零部件、新能源產業、紡織品及服裝、家具及照明、塑料及其製品、箱包及類似容器、鋼鐵製品。

其中，智慧型手機、鋰電池、電腦等電子產品是中美貿易中的重要類別，在加徵關稅後，出口利潤空間將被壓縮，相關企業的獲利或受衝擊。

分析續指，汽車方面，中美合資企業生產的汽車零件出口將面臨壓力，產業鏈或加速向他國轉移。同時，關稅增加或致汽車零件進口成本上升，影響汽車製造企業的利潤。新能源產業上，雖大陸對美直接出口的太陽能電池和電動車占比不高，但鋰離子蓄電池等產品對美出口仍高，或受關稅影響。