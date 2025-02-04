快訊

五股7.3度 寒流發威16縣市低溫特報 周五強烈冷氣團再接力

墨西哥關稅停徵一個月 道指收復早盤大部分跌幅

川普宣布 對墨西哥關稅延後一個月實施

人民幣估貶至7.5價位

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
陸方可能會允許人民幣中間價走弱。 中通社
陸方可能會允許人民幣中間價走弱。 中通社

美國總統川普近日正式公布，今（4）日起對中國大陸商品加徵10%關稅。港媒引述高盛分析指出，人民幣在岸市場明（5）日開市時，陸方可能會允許人民幣中間價走弱，而在岸人民幣現匯價格最終將跌向7.4至7.5。高盛預測，鑑於大陸經濟和持續寬鬆貨幣政策的必要性下，預計大陸第1季將降準50個基點。

高盛指，對中國大陸商品加徵10%的關稅，低於該行最初採用的20%的基線。中國大陸將允許人民幣中間價逐漸滑向7.3。

法國外貿銀行認為，美國的關稅政策有機會導致高通膨，聯準會將難以降息，從而維持中美間利差，對人民幣形成貶值壓力；估計人民幣對美元於今年底貶至7.4，甚至7.5水平。

受川普關稅政策訊息影響，離岸人民幣率先反應，人民幣對美元離岸匯率昨日早盤盤中一度觸及今年新低，報7.3679，創自2022年10月以來的新低。與此同時，美元指數開盤時升至109，較上一個交易日上漲1.2%。

中信證券首席經濟學家明明在研報中指出，美元指數全年或維持高位、潛在的美國對陸加徵關稅等外部擾動或是人民幣匯率最大的風險因素。但假如美國對陸加徵關稅的幅度和節奏不及預期、中美或積極展開經貿磋商以有效緩和市場情緒等，有望階段性支撐人民幣匯率表現。另外，他也預計人行穩匯率決心較強，相關政策也有望繼續加碼。

大陸機構銀河證券研報認為，這波關稅政策落地對人民幣的衝擊將比2018年弱，一方面川普先前已在公開場合預告，市場已充分預期。且目前狀況與2018年不同，包括美國處於降息周期、本輪大陸財政擴張開啟時間較早、與出口表現部門更強等支撐了人民幣匯率。

人民幣 美國

延伸閱讀

紐時：川普政府取消逾30萬餘委內瑞拉人暫免驅逐身分

蛇年開市股匯血崩！新台幣重貶2.86角 首席經濟學家這麼看

川普關稅大刀開鍘 亞股隨美股挫低

美媒：川普起用被解僱爭議文膽畢提 擔任國務院要職

相關新聞

DeepSeek效應…港股開紅盤 陸系AI強強滾

川普政府對中、加、墨加徵關稅引發全球貿易戰疑慮，市場避險情緒濃厚，亞洲股市大震盪，不過港股蛇年開紅盤日不畏貿易戰，昨（3...

美加徵關稅 衝擊十產業

美國近日宣布對大陸、加拿大及墨西哥輸美產品加徵新關稅，瑞銀首席中國經濟學家汪濤評論稱，若美國持續向大陸加徵10％關稅，不...

低空經濟夯 6大學申設新科系

隨著低空經濟的發展，相關行業對於飛行員、飛控手、飛行器研發等領域求才若渴，中國大陸和香港多所大學擬搶開相關專業，而目前僅...

外國遊客增 外語導遊薪資漲3倍

隨著中國大陸不斷放寬入境免簽政策，各地多了不少外國遊客新奇而興奮的身影。在火爆中國遊熱潮中，外語導遊需求孔急，有的外語導...

陸製造業生產放緩 就業惡化

由於春節前後生產進入淡季，今年開年大陸製造業生產經營活動擴張速度放緩。昨日公布的一月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）...

美加徵關稅…陸台商備案 轉移生產基地

美國總統川普宣布今天起對中國大陸商品加徵百分之十關稅，外界關注台商將如何因應。大陸台商昨天出席台商春節聯誼活動時受訪表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。