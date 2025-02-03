快訊

損人不利己？川普關稅戰，對美國經濟衝擊預估

大S猝逝…汪小菲抵台雙眼紅腫 見媒體90度鞠躬：她永遠是家人

聽新聞
0:00 / 0:00

繞開輝達護城河？傳DeepSeek改用陸國產GPU 硬體適配方面更得心應手

中央社／ 台北3日電
中國新創公司深度求索旗下AI爆紅後，據多家陸媒報導，截至2日，華為、騰訊、輝達、亞馬遜等科技公司均將DeepSeek模型在自家平台上線。路透
中國新創公司深度求索旗下AI爆紅後，據多家陸媒報導，截至2日，華為、騰訊、輝達、亞馬遜等科技公司均將DeepSeek模型在自家平台上線。路透

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）開發的大語言模型繞過美國人工智慧巨頭輝達（NVIDIA）的CUDA框架，據報導，DeepSeek正為未來適配中國國產GPU晶片做準備。

香港星島日報網今天引述陸媒報導，輝達的「統一運算架構」（Compute Unified Device Architecture，CUDA）能大幅降低研發大模型的難度，獲全球開發商使用，讓輝達在人工智慧（AI）發展上擁有壟斷地位。

報導並引述美國科技網站指出，DeepSeek使用輝達的H800晶片進行訓練時，使用了輝達的底層硬體指令PTX（Parallel Thread Execution）語言，而不是高級編程語言CUDA。

北京航空航太大學副教授黃雷表示，繞過CUDA意味著DeepSeek可以直接根據GPU的驅動函數做一些新的開發，進而實現更加細微性的操作。

報導說，DeepSeek擁有一些擅長寫PTX語言的內部開發者，若之後使用中國國產GPU，DeepSeek在硬體適配方面將更得心應手，DeepSeek只要了解這些硬體驅動提供的一些基本函數介面，即可仿照輝達GPU硬體的程式設計介面寫相關代碼，進而讓自家大模型更加容易適配中國國產硬體。

DeepSeek GPU 輝達

延伸閱讀

救命…開工台股狂殺千點！00878下午將公布配息數字「快加碼」

DeepSeek推白菜價AI服務 比OpenAI打對折還有找

鴻海不甩紅色警戒 GB200出貨達標

華爾街誤解DeepSeek現象 專家看多蘋果後市

相關新聞

僅達預期下限…香港去年GDP估成長2.5% 發言人：陸提振經濟政策助增強信心

香港當局預估，2024年本地生產毛額（GDP）僅較前一年成長2.5%，只達到先前預期的下限

港股蛇年首個交易日 恆指微跌7點

香港股市在蛇年首個交易日微跌，恆生指數收盤報20217點，跌7.85點或0.04%，全日成交金額港幣1249億元

繞開輝達護城河？傳DeepSeek改用陸國產GPU 硬體適配方面更得心應手

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）開發的大語言模型繞過美國人工智慧巨頭輝達（NVIDIA）的CUDA框架，...

DeepSeek爆紅、陸企跟上 騰訊、華為AI雲端平台相繼上線模型

中國新創公司深度求索（DeepSeek）旗下AI爆紅後，據多家陸媒報導，截至2日，華為、騰訊、輝達、亞馬遜等科技公司均將...

DeepSeek標榜低成本…半導體研究機構估：歷來硬體投資逾5億美元

大陸人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek），以僅約560萬美元及使用2048顆輝達（Nvidia）「H...

美媒：傳大陸擬與美貿易協商 承諾不貶值人民幣

美國《華爾街日報》引述知情人士稱，陸方已準備一份與川普政府開展貿易協商的初步方案，其中包括再次承諾不透過人民幣貶值來支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。