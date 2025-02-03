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港股蛇年首個交易日 恆指微跌7點

中央社／ 香港3日電
港股示意圖。圖／中新社
港股示意圖。圖／中新社

港股市在蛇年首個交易日微跌，恆生指數收盤報20217點，跌7.85點或0.04%，全日成交金額港幣1249億元。

美國政府新增中國貨品進口關稅10%的衝擊，港股早上開黑盤，恆指一度下跌400多點，主因是投資者擔心美國新增關稅將會觸發與中國新一輪貿易戰。

但收盤前，恆指逐漸收復失地，跌幅縮小。

中國晶片和人工智慧股今天表現較佳，中芯國際上漲10.26%報41.9元、阿里巴巴升6.45%報94元、商湯上升4.96%報1.69元。有分析師指出，中國人工智慧初創公司DeepSeek的冒起，令市場對相關公司產生憧憬。

但有分析師表示，隨著美國新增中國貨品進口關稅，中美貿易關係仍然存在不確定性。

分析師 恆生指數 港股 美國

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