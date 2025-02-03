DeepSeek爆紅、陸企跟上 騰訊、華為AI雲端平台相繼上線模型

中國新創公司深度求索（DeepSeek）旗下AI爆紅後，據多家陸媒報導，截至2日，華為、騰訊、輝達、亞馬遜等科技公司均將DeepSeek模型在自家平台上線。

據財新網、上海證券報等陸媒今天報導，騰訊雲2日宣布，DeepSeek-R1大模型可一鍵部署至騰訊雲高性能應用服務（HAI）上，開發者透過HAI可省去買卡、配網路、下載模型等繁瑣步驟，僅需3分鐘就能接入調用。

華為雲1日表示，矽基流動與華為雲團隊聯合首發，並將基於華為雲昇騰雲服務的DeepSeekR1/V3推理服務上線。

海外方面，輝達、亞馬遜和微軟3家美國科技巨頭近期也陸續宣布接入DeepSeek模型。其中，輝達宣布NVIDIA NIM已經可以使用DeepSeek-R1模型。

亞馬遜也表示，DeepSeek-R1模型可在Amazon WebServices上使用；微軟則將DeepSeek-R1正式納入AzureAI Foundry，成為該公司AI服務平台的一部分。

市場人士分析，DeepSeek的技術路線若持續降低AI模型的成本，AI應用門檻有望降低，從而推動雲服務廠商規模效應進一步增強，最終形成「AI模型-雲計算」共生成長的產業格局。