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美媒：傳大陸擬與美貿易協商 承諾不貶值人民幣

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
《華爾街日報》指，傳陸方擬與美國開展貿易協商，包括承諾不貶值人民幣。（美聯社）
《華爾街日報》指，傳陸方擬與美國開展貿易協商，包括承諾不貶值人民幣。（美聯社）

美國《華爾街日報》引述知情人士稱，陸方已準備一份與川普政府開展貿易協商的初步方案，其中包括再次承諾不透過人民幣貶值來支持出口。

知情人士表示，作為協商準備工作的一部分，北京方面討論的提議之一，將圍繞在恢復1項被稱為「第1階段」貿易協議，該協議是大陸於2020年初與美國簽署、但未實施。

報導指出，陸方擬避免川普提高關稅的其它作為，將包括增加對美國投資的提議，以及承諾減少芬太尼前體化學品運送；北京方面還希望，將TikTok視為商業問題，意味它可能會允許TikTok母公司「字節跳動」的投資者，與有興趣的美國競標者展開交易談判。

美國總統川普稍早宣布對中國大陸進口的商品加徵10%關稅；對加拿大、墨西哥進口商品則新徵25%關稅，聲稱這些國家涉及未能阻止非法移民、毒品湧入美國。先前大陸商務部回應，中方對此強烈不滿，將向世貿組織提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。

北京 川普 美國

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