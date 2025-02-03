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黑神話悟空、China Travel暴紅帶動 大陸服貿首逾1兆美元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2024年中國大陸全面放寬優化過境免簽政策，「China Travel」在全球社交媒體平台掀起熱潮。圖為2名外國遊客在北京天壇公園祈年殿前合影。（新華社）
2024年中國大陸全面放寬優化過境免簽政策，「China Travel」在全球社交媒體平台掀起熱潮。圖為2名外國遊客在北京天壇公園祈年殿前合影。（新華社）

大陸商務部最新數據顯示，2024年中國服貿總額為7.5兆元人民幣，同比增長14.4%，創歷史新高。其中，服務出口、進口同比分別增長18.2%、11.8%。商務部指出，「China Travel」在全球社交平台掀起熱潮，吸引愈來愈多外國遊客到中國大陸。同時，大陸國產遊戲《黑神話：悟空》受歡迎，也推動大陸的數位文創出口。

據人民網，大陸商務部國際貿易經濟合作研究院服貿所所長李俊表示，「這是中國服務貿易規模首次突破1兆美元。」他指，2024年在全球數位化、智慧化和綠色化發展浪潮推動下，大陸的服務貿易規模不斷擴大，國際競爭力穩步增強。

李俊表示，過去1年，大陸全面放寬優化過境免簽政策，受到多方關注和歡迎，「China Travel」在全球社交媒體平台掀起熱潮，成為新的流量密碼。從故宮、長城、兵馬俑、張家界、九寨溝、黃山等傳統景點和自然風光，到街頭巷尾的Citywalk，各地國際遊客逐漸增多，「中國文化持續散發獨特的東方魅力，中國遊爆火出圈，有望推動中國服務貿易規模持續擴大，帶動全球旅行服務進一步恢復和繁榮發展。」

李俊表示，大陸的數位文化內容和平台「出海」表現亮眼。遊戲是大陸文化服務出口的重要類別。《黑神話：悟空》2024年首發以來，迅速成為Steam、WeGame等多個遊戲平台銷量榜首，斬獲多項行業大獎。網路視聽內容和平台出海表現優異，精品電影、電視劇Netflix、Disney+、YouTube等海外流媒體平台出海。網路文學出海步伐加快，根據《2023中國網絡文學發展研究報告》，2023年海外原創網文作品約62萬部，海外用戶逾2.3億。

大陸商務部 服貿 網路

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