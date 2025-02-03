美加關稅 分析：政策支持下人民幣匯率可望相對穩定
川普政府1日起對中國商品加徵關稅的背景下，人民幣兌美元匯率走向受關注，中國專家說，若有足夠政策支持，人民幣匯率可望保持相對穩定，而中國監管層也有充足工具管理人民幣匯率。
美國總統川普本月起對加拿大、墨西哥輸美商品加徵25%關稅，對中國商品加徵10%關稅。對於美中關稅戰的擔憂已反映在匯市，1日離岸人民幣失守7.3關卡，一度跌至7.32。
對此，陸媒財經網近日引述中國社科院學部委員余永定稍早前的分析報導，美國對中國進口商品徵收關稅，對中國影響的大小將取決於中國出口的關稅滲透率（對
商品售價的影響）和美國對中國商品需求的價格彈性。
余永定說，「給定關稅穿透率（滲透率），中國出口產品價格彈性較小，美國加徵關稅只能抬高美國進口商品價格，從而抬高美國通脹率，這使特朗普（川普）對加徵關稅也有所忌憚」。
在他看來，中國經濟對美國等國的依存度逐漸下降，這在一定程度上緩解了中國外需壓力。截至2024年上半年，中國對美出口占出口總值比重已從2018年的19.23%降至14.13%。
據中國海關統計，從總量看，2024年中國貨物貿易連續跨過42、43兩個兆元級大關，全年進出口總值達人民幣43.85兆元（約新台幣197兆元），年增5%，規模再創歷史新高。
瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為，人民幣匯率雖然可能面對關稅等威脅，但從貿易和中國經濟基本面來看，如果有足夠政策支持，人民幣匯率有望保持相對穩定；此外，中國監管層也有充足工具管理人民幣匯率。
澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬認為，美國對加拿大、墨西哥、中國等國存在貿易逆差，川普希望透過關稅政策製造業回流美國。在中國方面，川普可能重啟301調查。基本情況下，預計今年對中國輸美商品平均關稅水平上升20個百分點到32%左右。今年全年或將維持此狀態，關稅水準不會大規模提升至60%左右。
他進一步說，「但這對中國整體出口影響不會太大，僅有可能使中國出口占全球出口份額減少1個百分點」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言