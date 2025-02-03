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繞過CUDA框架？DeepSeek或準備適配大陸國產GPU

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
深度求索（DeepSeek）開發大語言模型時，據傳「繞過」了輝達的技術護城河CUDA框架，能讓訓練模型速度加快。 （路透資料照）
深度求索（DeepSeek）開發大語言模型時，據傳「繞過」了輝達的技術護城河CUDA框架，能讓訓練模型速度加快。 （路透資料照）

近期引發各界關注的大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek），外媒指出，其研發大語言模型時，或繞過了美國人工智慧巨頭輝達的CUDA框架，為DeepSeek在未來適配大陸國產晶片做好準備。

新加坡《聯合早報》3日報導，由輝達開發的軟硬體整合技術「統一運算架構」（Compute Unified Device Architecture，CUDA）是一種通用程式框架，允許開發者利用輝達的圖形處理器（GPU）進行運算。

報導指，由於CUDA大幅降低了研發大模型的難度，因此全球大模型開發商，都傾向於選擇使用輝達的CUDA技術，助力輝達占據全球人工智慧領域的壟斷地位。

不過，美國科技網站Tom's Hardware報導，指模型建構的效率比Meta等巨頭高出10倍以上，引述南韓未來資產證券一位分析師談DeepSeek技術的文章形容，「他們從頭開始重建了一切」。

該分析指出，DeepSeek在使用輝達的H800晶片進行訓練時，使用了輝達的底層硬體指令PTX（Parallel Thread Execution）語言，而不是高階程式語言CUDA。

由於CUDA是通用型程式框架，會導致訓練模型時損失一些彈性。大陸網媒「快科技」分析，DeepSeek的做法相當於繞過了硬體對訓練速度的限制，意味著其他模型需要訓練10天，而DeepSeek只需要5天。然而，這種程式設計非常複雜、難以維護，業界通用的做法是使用CUDA這類高階程式語言。

快科技與騰訊網引述的消息人士指出，DeepSeek內部擁有一些擅長寫PTX語言的內部開發者，假如DeepSeek未來有意改適配中國大陸國產的GPU，在硬體適配方面將會更得心應手。

DeepSeek 程式語言 美國

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