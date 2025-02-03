川普加徵關稅 大陸貿促會稱「大量美國消費者將埋單」

川普宣布對大陸輸美商品加徵10％關稅，半官方的企業團體「中國貿促會」稱，此舉將使大量美國企業和消費者為此埋單，破壞中美正常經貿合作，呼籲美國糾正錯誤做法，同中國相向而行。

據中國貿促微信公眾號消息，中國貿促會新聞發言人稱，美國以芬太尼等問題為由，對中國輸美產品加徵10％關稅。中國工商界對此深表遺憾、堅決反對。

中國貿促會指，美國方面單邊加徵關稅的做法，嚴重違反世貿組織規則，將使大量美國企業和消費者為此埋單，使中美正常經貿合作受到破壞，使全球產業鏈供應鏈穩定遭受衝擊。

貿促會強調，美方的錯誤做法不利於解決自身問題、不利於中美雙邊關係、不利於世界經濟發展。呼籲美方糾正錯誤做法，同中方相向而行，與各國加強合作，為兩國乃至全球工商界實現互利共贏營造良好國際環境。

川普1日簽署行政命令，宣布對加拿大和墨西哥輸美商品加徵25％關稅，大陸進口商品也會面對加徵10％關稅，預計紐約時間4日生效。大陸外交部、商務部2日分別發表聲明，對美國以芬太尼問題為由向大陸輸美產品加徵10％關稅表示堅決反對，並敦促華盛頓糾正錯誤做法。