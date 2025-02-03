陸公安部：芬太尼危機根源在美國 甩鍋他國損害信任基礎

美國宣布對中國輸美產品加徵10%關稅，大陸公安部稱，美國芬太尼危機的根源在其自身，對美國以芬太尼問題為藉口對華加徵關稅強烈不滿，堅決反對。

大陸公安部微信公眾號2日深夜以發言人答記者問的形式發布回應稱，中國始終堅定履行國際禁毒義務，並積極與包括美國在內的世界各國開展禁毒國際合作。「中方在本國並無規模性濫用情況下，本著人道主義善意，應美方請求，於2019年在全球率先正式整類列管芬太尼類物質，而美國至今都未永久性整類列管。中方整類列管後，未再收到美方查獲來自中國此類物質的通報。」

發言人還表示，中美近年來在禁毒領域廣泛開展務實合作，在物質列管、情報交換、個案合作、網路廣告清理、毒檢技術交流、多邊互動等方面，取得諸多可視化進展。

發言人強調，美國芬太尼危機的根源在其自身，減少國內毒品需求、加強執法合作才是治本之策，一味向他國甩鍋推責無助於真正解決問題，也將嚴重損害中美雙方禁毒領域的合作和信任基礎。

同時，大陸公安部敦促美方糾正錯誤做法，「維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。」

川普1日簽署行政命令，宣布對加、墨輸美商品加徵25％關稅；大陸進口商品也會加徵10％關稅，將在紐約時間4日生效，聲稱旨在懲罰三國未能嚴厲打擊合成類鴉片藥物芬太尼及非法移民流入美國。