台北燈節上海團出席開幕交流慣例被中斷..蔣萬安吐心聲

台北燈節昨開幕，市府依慣例邀上海賞燈團，原本昨要出席開幕點燈，卻遭陸委會以送件太趕來不及審查為由封殺。市長蔣萬安今表示遺憾，表示市府都是依慣例申請，強調兩岸希望好不容易建立的溝通管道、善意成果，不要被中斷。

目前除了原本要出席開幕、由上海市台辦主任金梅率團的13人上海賞燈團，已被陸委會封殺，接下來還有由上海文旅局副局長金雷率團的第二團，預計2月11日抵台，目前審核進度，蔣萬安今表示，目前了解陸委會還在審查中。

今天開工日，市長蔣萬安一早透過廣播與市府同仁團拜。媒體問蔣今年上海賞燈團被陸委會封殺一事，媒體問蔣，今年申請時間是否真的比較晚，才導致第一團來不及審查？蔣說，申請的期程都是差不多，都是循過去往例申請，中央只要審核，上海團都是可以來參加台北燈節的點燈儀式。

蔣萬安提到，過去上海團來參加台北燈節點燈儀式已經維持八年，非常遺憾這次沒有辦法來參加開幕儀式，但市府還是很希望，好不容易所建立起來的溝通管道，及帶來的善意成果，必須要被維持。