二手住宅交易量 廣州一月同比大漲

據廣州市房地產中介協會2月1日消息，今年1月廣州二手住宅（中古屋）市場成交量超過萬宗，因臨近春節環比有所下降，但同比顯著上漲。

中新社報導，據該協會發布的數據，2025年1月（統計周期：2024年12月26日至2025年1月25日），廣州市二手住宅網簽10038宗、101.22萬平方公尺。

得益於重磅政策持續刺激，市民入市節奏較去年同期大幅加快，網簽量同比漲幅分別達到18.78%、19.20%。

數據顯示，與去年同期相比，廣州各區網簽套數基本大幅增長，其中荔灣區和南沙區增幅較大，均達到50%。

從環比來看，除荔灣區小幅增長0.83%外，其餘各區網簽套數均下降。從面積看，60至90平方公尺所占比例環比增長1.15個百分點，90至120平方公尺、144平方公尺及以上、120至144平方公尺和60平方公尺以下所占比例環比均有所下降。

此外，數據顯示，中心區域各板塊、樓盤交投數量仍可觀。其中同德圍—羅沖圍、同和及芳村大道等多個板塊網簽套數均在100套以上，東曉南、天河北和濱江東板塊接近100套。