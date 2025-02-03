陸房市跌33個月 仍未止血

大陸房產調研機構「中指研究院」一日發布數據顯示，今年一月，大陸百城二手住宅（中古屋）均價與上月相比下降百分之○點五一，連續第六個月收窄，但已連跌卅三個月，顯示大陸房市仍未止血；按年下跌百分之七點二二，跌幅收窄○點○四個百分點。

路透分析師預計，今年大陸房地產銷售額和價格將進一步下跌，但跌幅將低於二○二四年。

數據顯示，一月百城二手住宅平均價格為每平方公尺一萬四一三○元（人民幣，下同），與上月相比下降百分之○點五一，跌幅收窄○點○二個百分點，已連六個月收窄。

與上月相比，二手住宅房價上漲城市數為兩個，分別為成都和烏魯木齊。一線城市二手住宅價格下跌百分之○點一五，其中深圳房價持平，北京、上海跌幅均在百分之○點一至○點二之間，已連續四月維持微跌態勢。二線城市二手住宅價格下跌百分之○點五八，成都二手房則因屋主預期穩定，價格已連續三個月維持微漲態勢。三、四線城市二手住宅價格下跌百分之○點五九。

此外，大陸一月百城新建住宅平均售價為每平方公尺一萬六六九三元，受部分優質改善項目入市帶動，一月新房價月增百分之○點二三，其中有四十七個城市房價較上季上漲，四十一個城市下跌，十二個城市季持平；較去年同期上漲百分之二點七六。

中指研究院分析，從市場趨勢看，預計春節後市場網簽量（交易雙方簽約後至房地產相關部門進行備案，並公布上網）將出現回升，同時由於去年第一季新房成交規模為近年較低水準，低基數下，新房銷售量同比或將保持平穩。