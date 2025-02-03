從投行看大陸／最新增值稅法解析

2024年12月25日大陸通過了《增值稅法》（以下簡稱新法），將於2026年1月1日起施行，台商應關注變化內容，以免多繳稅或因少繳稅被處罰。

一、縮減視同銷售範圍

新法中，視同應稅交易僅有三種情形，分別是將自產或委託加工貨物用於集體福利或個人消費、無償轉讓貨物、無償轉讓無形資產和不動產或金融商品。

相較於現行視同銷售的範圍則大幅縮減，其中無償提供應稅服務、貨物代銷、跨縣市機構間移送、用於對外投資或向股東分配，均未被列入視同應稅交易範圍。

值得關注的是，實務中關聯方間的資金無息拆借、房產無償使用等，之前常被稅務機關核定調增收入計徵增值稅和企業所得稅，新法中不再將這些無償提供的服務視同應稅交易，但以後是否會依據「明顯偏低且無正當理由」進行核定則待觀察。

二、調整不得抵扣進項稅額範圍

新法還規定不得抵扣進項稅額的情形，包括適用簡易計稅方法計稅項目、免徵增值稅項目、非正常損失項目對應的進項稅額；購進並用於集體福利或個人消費的貨物、服務、無形資產、不動產對應的進項稅額；購進並直接用於消費的餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務對應的進項稅額等。

與現行規定相比：

（1）刪除了貸款服務不得抵扣的規定，如若允許抵扣，則將會降低企業稅收成本，避免重複徵稅。但考慮到對財政收入的影響及上述新法的兜底條款，具體能否抵扣還有待後續明確。

（2）對於餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務，增加了「直接用於消費」的限定條件。也就是說，企業購買這些服務用於應稅目的或轉售，比如航空公司外購在飛機上分發給乘客的餐食等，這些進項稅額都可以抵扣。

（3） 對於同時用於應稅交易和免稅交易的固定資產、無形資產和不動產的進項稅額，現行規定可以全額抵扣，但新法刪除了「專用於」、「同時用於」等規定，改為「對應的」進項稅額，至於實務中如何執行也一樣尚待明確。

三、新增銷售金融商品判定標準

現行法規對「銷售金融商品」是否屬於「在境內發生」有單獨規定。實務中都是參照銷售服務相關規定執行，針對部分涉外金融商品轉讓是否應計徵增值稅時，如何確定服務「完全在境外發生」仍有不確定性。

此次新法明確「金融商品在境內發行，或銷售方為境內單位和個人」，均屬於「在境內發生」的銷售金融商品。以轉讓在海外上市的開曼公司股票為例，轉讓方為境外主體、受讓方為境內主體情況下，依據新法會直接判定為不在大陸境內發生的應稅交易不徵收增值稅。

四、未提及5％徵收率

新法規定，適用簡易計稅方法的徵收率為3％。現行適用5％徵收率的勞務派遣服務、人力資源外包服務、不動產銷售和租賃、土地使用權轉讓等應稅交易，如果都併入3％的徵收率那相應稅負將會降低。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)