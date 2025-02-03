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金價飆…紫金礦業一天賺4億 金飾業相對失色

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
由於全球經貿緊張局勢、地緣政治衝突等因素，國際金價頻創新高。(路透)
由於全球經貿緊張局勢、地緣政治衝突等因素，國際金價頻創新高。(路透)

由於全球經貿緊張局勢、地緣政治衝突等因素，國際金價頻創新高，在去(2024)年現貨黃金和COMEX黃金期貨市場都給出累計超過兩成的漲幅。然而，A股相關上市公司業績出現分化，售賣金飾的公司業績普遍承壓，而金礦開採類企業業績則大幅增長。其中，大陸礦商龍頭紫金礦業在去年日賺近人民幣1億元（約台幣4.58億元）。

大陸數據提供商萬得（Wind）指，在A股市場黃金產業上市公司中，多家涉及金礦開採，相關公司獲利預期多有所增長。

澎湃新聞統計，截至目前已有紫金礦業、山東黃金、湖南黃金、山金國際、赤峰黃金等五家大陸黃金礦產上市公司發布去年業績預告。其中，紫金礦業近期在業績預告中提到，初步測算，預計去年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣320億元，年增率約51.5%。山東黃金表示，預計去年度實現歸屬於母公司所有者的淨利為人民幣27億元至32億元，年增15.98%到37.46%。

而山金國際績效預告顯示，去年歸屬於上市公司股東的淨利為人民幣21.40億元至22.40億元，年增50.25%至57.27%。赤峰黃金則指，預計去年度實現歸屬於母公司所有者的淨利人民幣17.3億元到18億元，年增115.19%到123.90%。湖南黃金指，料去年歸屬於上市公司股東的淨利為人民幣7.83億元至9.29億元，年增至多達九成。

中國黃金協會近期統計指，去年大陸原料產金377.242噸，較前年增2.087噸，年增0.56%，其中，黃金礦產金完成298.408噸，有色副產金完成78.834噸。

上市公司 人民幣 黃金

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