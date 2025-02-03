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陸造車新勢力銷量 大洗牌…小鵬上月賣逾3萬輛重登冠軍

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸多家造車新勢力發布1月銷量大洗牌，小鵬汽車時隔30個月重回榜首。 中新社
大陸多家造車新勢力發布1月銷量大洗牌，小鵬汽車時隔30個月重回榜首。 中新社

大陸多家造車新勢力發布1月銷量大洗牌，小鵬汽車時隔30個月重回榜首，中止理想汽車連續24個月的單月交付冠軍紀錄。背靠華為的鴻蒙智行1月全系交付新車34,987輛，連續九個月穩居大陸車市成交均價榜首，今年挑戰全年100萬輛交付目標。

小鵬汽車公布最新交付成績顯示，其1月共交付新車30,350輛，年增268%，連續三個月交付量突破3萬輛。銷量大增主因受小鵬兩款新車型：小鵬MONA和小鵬P7+火熱影響。

排名第二的理想汽車1月交付新車29,927輛，年減4%、月減48.85%，成為新勢力中唯一按年、按月雙降車企。

大陸造車新勢力1月銷量排行
大陸造車新勢力1月銷量排行

零跑汽車1月交付量25,170輛，年增105%，排名第三。零跑汽車年前發布盈利預告，宣布去年第4季實現淨利潤轉正，提前一年達成單季盈利目標，意味零跑成為繼理想汽車後，第二家盈利的造車新勢力。

備受關注的小米汽車1月續保持月交付2萬輛成績，連續四個月單月交付量超過2萬輛，小米董事長雷軍定下今年全年交付30萬輛目標。此外，SUV車型小米YU7，預計於6、7月正式上市。

而蔚來汽車表現差強人意，1月含新品牌樂道在內，共交付新車13,863輛，年增37.9%。其中，蔚來品牌交付新車7,951輛，此前單月交付保持在2萬輛，而如今月交付不足8,000輛。

其他包括深藍、廣汽埃安、極氪、阿維塔與嵐圖等1月銷量分別為2.46萬、1.44萬、1.19萬、0.88萬與0.8萬。其中嵐圖汽車、極氪今年目標銷量分別為20萬輛與32萬輛。

值得注意的是，1月所有造車新勢力全員較去年12月銷售下滑，其中廣汽埃安下滑近七成、理想汽車下滑近五成。

中汽協預計，2025年大陸新能源汽車銷量為1,600萬輛，年增24.4%。大陸官方今年推出汽車「兩新」（報廢更新、置換更新）政策下，瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻分析，年末車市將十分強勁，一方面前述政策超預期，另一方面2026年新能源車要繳納5%購置稅，也產生助推作用。

品牌 均價 理想汽車

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