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美加徵10%關稅 陸專家點「1產業」間接影響大：下半年或顯現

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國總統川普。路透 路透通訊社
美國總統川普。路透 路透通訊社

美國總統川普於當地2月1日宣布4日起對大陸輸美產品加徵10%關稅，而加上此前時任美國總統拜登在2024年對大陸鋼鐵、鋁產品的關稅徵收從0至17%提高到25%，這也顯示美國對大陸鋼鐵產品關稅徵收將提高至35%。對於大陸鋼鐵產品出口影響，有大陸專家認為，此次加徵關稅對大陸鋼鐵的間接出口影響更大，如對家電和機械產品等用鋼產品的影響短期將體現在出口利潤縮減，但更多影響或在下半年顯現。

因若反制措施持續，後續繼續相互加徵關稅的壓力較大，甚至增加非關稅措施，如向其盟友施壓要求提高關稅或對大陸鋼鐵產品徵收反傾銷稅，或者通過溯源限制第三國的轉口貿易等。

據央視新聞報導，自2024年以來，大陸國內鋼鐵需求持續低迷，鋼鐵生產和鋼貿流通企業經營舉步維艱，相較之下，鋼鐵出口的情況相對較好，強勁的鋼鐵出口在一定程度上抵消了大陸市場內的「不利因素」。

從中國鋼鐵工業協會近期統計數據來看，2024年，大陸鋼鐵業呈現高產量、高成本、高出口、低需求、低價格、低效益的「三高三低」局面，中國鋼鐵工業協會重點統計企業實現利潤總額人民幣429億元（下同），年減50.3%；平均銷售利潤率0.71%，較去年同期降0.63個百分點。

至於美國對大陸商品加徵10%關稅後，大陸鋼鐵出口影響為何？第一財經引述蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕分析稱，「2024年（大陸）鋼鐵出口比2023年成長超過20%，但出口美國的占比已經很小，大概只有0.8%，更多鋼鐵產品直接出口到東協和海合會國家」，大陸對美國的鋼材出口這幾年呈下降趨勢。同時，大陸在加大對「一帶一路」國家、南美、南非等國的鋼材出口，2024年大陸鋼鐵產品出口到越南最多，其次為南韓和阿拉伯聯合大公國。

葛昕認為，此次加徵關稅對鋼鐵的間接出口影響更大，對下游用鋼產品的出口影響，例如家電和機械產品，短期體現在出口利潤的縮減，但更多影響可能在下半年顯現，因若反制措施持續，後續繼續相互加徵關稅的壓力較大，甚至增加非關稅措施，如向其盟友施壓要求提高關稅或對大陸鋼鐵產品徵收反傾銷稅，或者通過溯源限制第三國的轉口貿易等。

鋼之家董事長吳文章亦稱，雖然目前僅有一小部分鋼鐵產品直接運往美國，加徵關稅對大陸直接鋼鐵出口的影響較小，但此次是對大陸出口美國的所有產品加徵關稅，也包括鋼鐵的下游用鋼產品，如工程機械、家用電器、新能源汽車等，若這些產品的出口因關稅提高受到限制，也會影響到鋼材的間接出口規模。

反傾銷 川普 美國 鋼鐵 關稅

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