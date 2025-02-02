美加徵陸關稅 陸貿促會：工商界堅決反對「關稅戰無贏家」

美國總統川普1日宣布，自4日起對大陸商品加徵10%關。中國貿促會2日晚對此表示，中國大陸工商界對此深表遺憾、堅決反對。「貿易戰、關稅戰沒有贏家。」美方的錯誤做法，不利於解決自身問題，不利於中美雙邊關係，不利於世界經濟發展，並強烈呼籲美國應立即糾正錯誤做法。

據中國國際貿易促進委員會微信公眾號「中國貿促」2日晚消息，中國貿促會新聞發言人就美國宣布對中國大陸輸美產品加徵10%關稅發表談話表示，美國東部時間2月1日，美方以芬太尼等問題為由，對中國大陸輸美產品加徵10％關稅。中國大陸工商界對此深表遺憾、堅決反對。

上述發言人批評，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，將使大量美國企業和消費者為此埋單，使中美正常經貿合作受到破壞，使全球產業鏈供應鏈穩定遭受衝擊。貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方的錯誤做法，不利於解決自身問題，不利於中美雙邊關係，不利於世界經濟發展。

發言人續稱，強烈呼籲美方立即糾正錯誤做法，同中方相向而行，與各國加強合作，為兩國乃至全球工商界實現互利共贏營造良好國際環境，為世界經濟發展注入更多穩定性和正能量。

同日稍早，大陸外交部發言人對此表示強烈不滿，堅決反對，強調「將採取必要反制措施」，堅定維護自身正當權益，並指此舉勢必影響中美今後禁毒合作。而大陸商務部發言人亦對美方宣布對大陸輸美產品加徵10%關稅發表談話，表示強烈不滿，堅決反對，並稱對於美方的「錯誤做法」，中方將向WTO提起訴訟，「並將採取相應反制措施堅定維護自身權益」，惟未宣布具體報復措施。

據了解，川普於美國當地時間1日正式宣布，4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵收25%關稅，同時，對中國大陸商品徵收10%關稅，用以解決美國類鴉片止痛藥芬太尼和非法移民等問題。