快訊

全台罷免潮開打！北市7名藍綠委遭鎖定 這幾人一階門檻已過關

宜蘭返北免塞車！他靠1招像「開外掛」 眾人點頭：1小時就到

南非再度施壓迫我駐處遷出首都 林佳龍召集應變

川普對陸加稅 港財政司長：利率升高將影響港營商環境

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國總統川普1日下令對中國大陸加徵10%關稅，香港財政司司長陳茂波2日表示，此次加關稅或推升美國通貨膨脹，所致的高利率也會影響香港營商環境及資產市場。圖／中通社
美國總統川普1日下令對中國大陸加徵10%關稅，香港財政司司長陳茂波2日表示，此次加關稅或推升美國通貨膨脹，所致的高利率也會影響香港營商環境及資產市場。圖／中通社

美國總統川普1日下令對中國大陸加徵10%關稅，香港財政司司長陳茂波2日表示，此次加關稅或推升美國通貨膨脹，所致的高利率也會令香港一段時間持續處於高利率環境，影響香港營商環境及資產市場。

綜合港媒報導，陳茂波2日在電台節目表示，此次美國對大陸加稅，相信對美國本土影響更大，因為預料此關稅增幅下「相當大部分」會轉嫁給當地民眾，加上川普較積極於國內投資推動基建的態度下，可能令美國通貨膨脹加劇、利率升高，而港元與美元掛勾，香港高利率的環境也會持續一段時間。

他並指，川普的施政作風比較極端，「去到極端，再慢慢談」，亦可能對金融市場帶來較大波動，但強調港府面對加徵關稅都有預案應對。

另外，港府3日將公布去年第四季及全年經濟預測數字，陳茂波2日在財政司網誌透露，數字顯示香港經濟處於「穩中有進」的勢態，反映較近期趨勢的季度數字續有改善。

他提到，旅客人數顯著增加，私人消費亦在季內稍穩定。股市方面，去年9月底至今交投持續暢旺，1月份日均成交額達1476億港元，較去年全年日均成交額高約12%，亦較去年12月增加約4%。樓市方面，市場數據顯示交投繼續大致平穩。此外，就業市場仍然理想，通膨保持溫和，讓今年香港經濟以平穩態勢開局。然而，面對外圍政經局勢和高息環境持續的風險，仍是要小心謹慎應對。

川普 美國 香港

延伸閱讀

哈瑪斯再釋3人質 阿拉伯陣營拒川普「清空加薩」論

懷孕人士變懷孕婦女…川普去多元化 8000聯邦機關網頁大改

川普稱「絕對」會再加關稅 歐盟已準備好報復措施

石破茂2月7日訪白宮 行前稱不樂見美國退出世衛

相關新聞

拚全套陸國產！DeepSeek與華為聯手 矽基流動首發即限流

面對美國可能斷供輝達（NVIDIA）晶片的陰霾下，大陸國產算力正式開始和DeepSeek聯手，實現「全套大陸國產」。華為...

川普揮加稅大刀 胡錫進諷「沒牌好打」：兜一大圈仍買陸貨

美國總統川普1日簽署行政令，對大陸商品加徵10%關稅。大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文表示，川普把關稅當萬用...

已連跌33個月！大陸1月二手房價 月減0.51%

大陸房產調研機構「中指研究院」1日發布數據顯示，今年1月，大陸百城二手住宅均價與上月相比下降0.51%，是連續第6個月收...

川普對陸加稅 港財政司長：利率升高將影響港營商環境

美國總統川普1日下令對中國大陸加徵10%關稅，香港財政司司長陳茂波2日表示，此次加關稅或推升美國通貨膨脹，所致的高利率也...

中國房地產從業者2025再出發 不確定能做多久

對從事房地產行業的中國人來說，2025年是命運轉折後新的開始。年逾40歲的楊先生離開地產巨頭美的置業後，拿著半薪轉戰另一...

搶大額存單出奇招！存戶組團跨城蹲守 陸銀行祭優惠異地攬客

看中年終獎與春節發紅包的「大額存單」市場，中國銀行及存戶都拚了。不僅存戶為追求高收益，不惜組團坐高鐵跨城、凌晨蹲守存款，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。