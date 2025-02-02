川普對陸加稅 港財政司長：利率升高將影響港營商環境
美國總統川普1日下令對中國大陸加徵10%關稅，香港財政司司長陳茂波2日表示，此次加關稅或推升美國通貨膨脹，所致的高利率也會令香港一段時間持續處於高利率環境，影響香港營商環境及資產市場。
綜合港媒報導，陳茂波2日在電台節目表示，此次美國對大陸加稅，相信對美國本土影響更大，因為預料此關稅增幅下「相當大部分」會轉嫁給當地民眾，加上川普較積極於國內投資推動基建的態度下，可能令美國通貨膨脹加劇、利率升高，而港元與美元掛勾，香港高利率的環境也會持續一段時間。
他並指，川普的施政作風比較極端，「去到極端，再慢慢談」，亦可能對金融市場帶來較大波動，但強調港府面對加徵關稅都有預案應對。
另外，港府3日將公布去年第四季及全年經濟預測數字，陳茂波2日在財政司網誌透露，數字顯示香港經濟處於「穩中有進」的勢態，反映較近期趨勢的季度數字續有改善。
他提到，旅客人數顯著增加，私人消費亦在季內稍穩定。股市方面，去年9月底至今交投持續暢旺，1月份日均成交額達1476億港元，較去年全年日均成交額高約12%，亦較去年12月增加約4%。樓市方面，市場數據顯示交投繼續大致平穩。此外，就業市場仍然理想，通膨保持溫和，讓今年香港經濟以平穩態勢開局。然而，面對外圍政經局勢和高息環境持續的風險，仍是要小心謹慎應對。
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