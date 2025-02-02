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拚全套陸國產！DeepSeek與華為聯手 矽基流動首發即限流

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拚全套陸國產！DeepSeek與華為聯手 矽基流動首發即限流

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
華為雲1日在官方社群發文稱表示，DeepSeek-R1開源後引發全球用戶和開發者關注。經過矽基流動（SiliconFlow）和華為雲端團隊連日攻堅，現在雙方聯合上線基於華為雲昇騰雲服務的DeepSeek R1及V3推理服務。圖／截自SiliconFlow
華為雲1日在官方社群發文稱表示，DeepSeek-R1開源後引發全球用戶和開發者關注。經過矽基流動（SiliconFlow）和華為雲端團隊連日攻堅，現在雙方聯合上線基於華為雲昇騰雲服務的DeepSeek R1及V3推理服務。圖／截自SiliconFlow

面對美國可能斷供輝達（NVIDIA）晶片的陰霾下，大陸國產算力正式開始和DeepSeek聯手，實現「全套大陸國產」。華為雲1日宣布，大陸大模型雲服務平台SiliconFlow（矽基流動）和華為雲團隊已上線基於華為雲昇騰雲服務的DeepSeek-V3以及DeepSeek-R1。

近期大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）聲名大噪，美國科技巨頭微軟、輝達、亞馬遜皆已相繼接上DeepSeek模型。

華為雲1日在官方社群發文稱表示，DeepSeek-R1開源後引發全球用戶和開發者關注。經過矽基流動和華為雲端團隊連日攻堅，現在雙方聯合上線基於華為雲昇騰雲服務的DeepSeek R1及V3推理服務。

華為雲表示，這次上線的推理服務有兩個特點。一是得益於自研推理加速引擎加持，矽基流動和華為雲昇騰雲服務支持部署的DeepSeek模型，可獲得持平全球高端GPU部署模型的效果。其次是提供穩定及生產級服務能力，讓模型能夠在大規模生產環境中穩定運行，滿足業務商用部署需求。

消息一出，大量用戶湧入使用。香港商業電台報導稱，矽基流動創始人袁進輝在朋友圈表示，這波「全套國產」帶來的巨大流量，遠比團隊想像中的大得多。在官宣上線服務的第10個小時開始，SiliconCloud只能限制流量。

DeepSeek

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