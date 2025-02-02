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川普揮加稅大刀 胡錫進諷「沒牌好打」：兜一大圈仍買陸貨

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進2日在微博發文指，川普對大陸不斷加稅，最後注定是美國供應商和消費者掏腰包，承受通膨代價，且「兜一大圈，他們還得直接或間接買大陸貨」。圖／取自胡錫進微博
大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進2日在微博發文指，川普對大陸不斷加稅，最後注定是美國供應商和消費者掏腰包，承受通膨代價，且「兜一大圈，他們還得直接或間接買大陸貨」。圖／取自胡錫進微博

美國總統川普1日簽署行政令，對大陸商品加徵10%關稅。大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文表示，川普把關稅當萬用牌打，原因之一也是因為他手上缺少其它好用的牌。不過，大陸是全球製造業綜合成本最低、供應鏈最完整的國家，對大陸不斷加稅，最後注定是美國供應商和消費者掏腰包，承受通膨代價，且「兜一大圈，他們還得直接或間接買大陸貨。」

胡錫進表示，川普此舉肯定會對大陸對美貿易造成損失，一些主要從事對美出口業務的公司會經歷不同程度的困難，但這一輪加關稅早在各方預期之中，大陸相關廠商早已未雨綢繆，做了大量準備。

胡錫進指出，首先要看到，川普加關稅是面向世界的，愈小的經濟體風險愈大，抵抗力愈弱，而大陸反貿易戰的能力最強，近年累積的新經驗也最多，在貿易新格局形成的過程中，大陸的戰略主動性和應對能力會是最大的之一。

胡稱，經過上一輪關稅擠壓後，許多大陸輸美產品的利潤空間縮小了，有些接近臨界點，「川普接著提高關稅，美方所要分攤的增稅比例必將更高，其中一部分由美國經銷商支付，另一部分只能轉嫁給美國消費者，拉升美國好不容易降下來的通膨」，大陸廠商決不可能賠本向美國出口。

胡表示，由於關稅作用，其他國家的服裝、玩具、家具、電器等對美出口可能會增加，但是那些東南亞、南美甚至非洲的許多替代產品，也是大陸廠商遷過去生產的。

胡並稱，美國的關稅不可能把大陸的大量產業逼走，包括一些勞動密集的產業，「因為大陸的供應鏈高度成熟，社會非常穩定，而且員工薪資雖然高於許多發展中國家，但是大陸員工技術熟練，責任感高，所有這些構成了難以取代的整體環境，這個綜合優勢不是逃避10%甚至更多一些關稅可以抵銷的。所以少數大陸工廠外遷很招眼，但它撼動不了格局。」

胡錫進認為，大陸產業鏈整體越來越強大，高端部分逐漸成熟，基礎部分進一步織密。那些大陸外遷的工廠和依賴大陸產業鏈的當地工廠除了對美出口，「還會增加在當地及周邊的銷售，使大陸供應鏈進一步深入到世界各地的產業中，從而擴大大陸製造在當地的滲透，帶動大陸影響的升級。」

胡總結，川普關稅牌打愈多時，美國就會成為風險和問題的聚集地，變成「殺敵八百、自損一千」。對大陸加稅到最後，注定是美國供應商和消費者掏腰包，「因為越是接近臨界點，中方將越有不透過降低出口價格支付關稅的底氣，因為美國人透過世界其他地方無法買到同等品質、價格更低的產品。兜一大圈，他們還得直接或間接買大陸貨。」

川普 美國 胡錫進 通膨

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